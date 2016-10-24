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۳ آبان ۱۳۹۵، ۱۸:۴۷

درخشش ورزشکاران چهارمحالی در رقابت های بین المللی پاورلیفتینگ

درخشش ورزشکاران چهارمحالی در رقابت های بین المللی پاورلیفتینگ

شهکرد- ورزشکاران استان چهارمحال و بختیاری در رقابت های بین قاره ای پاورلیفتینگ موفق به کسب هشت مدال شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری، مسـابقات قهرمانی بین قاره ای پاورلیفتینگ «راو» از ۲۸مهرماه در آفریقای جنوبی برگزار شد و صادق صالحی در وزن ۸۳ کیلوگرم بزرگسالان و در ماده های حرکت اسکوات، ددلیفت و توتال به مدال طلا و در پرس سینه به مدال برنز این مسابقات رسید.

در ادامه این رقابت ها و در رده سنی پیشکسوتان، سید کاظم رضوی یک مدال طلا و یک مدال نقره را به گردن آویخت و رضا علیرضایی نیز در وزن ۱۲۰ کیلوگرم فوق سنگین جوانان دو مدال نقره را از آن خود کرد.

این مسابقات با شرکت۲۳ کشور به میزبانی آفریقا جنوبی برگزار شد.

کد مطلب 3805068

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