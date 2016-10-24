درخشش ورزشکاران چهارمحالی در رقابت های بین المللی پاورلیفتینگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری، مسـابقات قهرمانی بین قاره ای پاورلیفتینگ «راو» از ۲۸مهرماه در آفریقای جنوبی برگزار شد و صادق صالحی در وزن ۸۳ کیلوگرم بزرگسالان و در ماده های حرکت اسکوات، ددلیفت و توتال به مدال طلا و در پرس سینه به مدال برنز این مسابقات رسید.

در ادامه این رقابت ها و در رده سنی پیشکسوتان، سید کاظم رضوی یک مدال طلا و یک مدال نقره را به گردن آویخت و رضا علیرضایی نیز در وزن ۱۲۰ کیلوگرم فوق سنگین جوانان دو مدال نقره را از آن خود کرد.

این مسابقات با شرکت۲۳ کشور به میزبانی آفریقا جنوبی برگزار شد.