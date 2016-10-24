طرح ملی غربالگری تنبلی چشم در رفسنجان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره بهزیستی شهرستان رفسنجان در آیین آغاز طرح غربالگری تنبلی چشم اظهار داشت: طرح ملی غربالگری تنبلی چشم یکی از برنامه های معاونت پیشگیری سازمان بهزیستی است که شامل کودکان گروه سنی سه تا شش سال است.

محمود حیدری با بیان اینکه این طرح با هدف جلوگیری از کم بینایی و نابینایی کودکان در بزرگسالی انجام می شود، افزود: طرح ملی غربالگری تنبلی چشم برای نخستین بار در سال ۷۴ بصورت آزمایشی در بندرعباس انجام و سال ۷۸ بصورت سراسری در مهد کودک های سراسر کشور در شهرها و روستاها اجرا شد.

وی با بیان اینکه اجرای طرح ملی غربالگری تنبلی چشم از هزینه های بالای درمانی پیشگیری می کند، یادآور شد: هنگامی که تنبلی چشم ادامه پیدا کند و از شش سال بگذرد درمان ندارد و هزینه های سنگینی برای درمان صرف خواهد شد.

رئیس اداره بهزیستی رفسنجان اظهار داشت: سال گذشته ۱۱ هزار کودک سه تا شش سال در رفسنجان معاینه غربالگری تنبلی چشم شدند که حدود ۱۷ نفر مشکل تنبلی چشم و ۱۶ نفر عیوب انکساری داشتند.

حیدری ادامه داد: امسال نیز به کمک مراکز بهداشتی، آموزش و پرورش و تبلیغات اسلامی رفسنجان نزدیک به ۱۷ هزار کودک را در این طرح پوشش می دهیم.

به گفته وی طرح غربالگری تنبلی چشم برای کودکان سه تا چهار سال به وسیله دستگاه مخصوصی صورت می گیرد که در کل استان تنها سه دستگاه وجود دارد که یکی از آنها در رفسنجان است.