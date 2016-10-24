طلسم خانه نشینی «زنان متدین» در انقلاب اسلامی شکست

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، صبح امروز(دوشنبه) در دیدار جمعی از اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، با ارائه تحلیلی از جایگاه زنان در تاریخ بشریت، به خصوص از زمان طلوع اسلام تاکنون، گفت: سیره زندگی، همسرداری و مبارزه زنان بزرگوار زیادی در تاریخ اسلام و نهضت عاشورا درخشیده است که همه آنها به ویژه حضرت زهرا(س)، معلم واقعی زنان مدینه و الگوی زنان در طول تاریخ بودند و خواهند بود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به خدمات حضرت خدیجه، حضرت فاطمه‌(س)، حضرت زینب (س) و دیگر زنان صدر اسلام، گفت: حضور زنان در میادین جنگ‌ها و برای مداوای مجروحین، نشان از اعتماد پیامبر(ص) به توانایی‌های زنان است.

هاشمی رفسنجانی، با اشاره به تفسیر آیات مربوط به زنان در قرآن، مخصوصاً سوره حضرت مریم، آیه «لیس الذکر کالانثی» را برای مسلمانان افتخارآمیز دانست و با بیان اشارات قرآنی به زن فرعون، ملکه سبا و زنان متشخّص صدر اسلام، گفت: قرآن کریم با بیان تفاوت‌های ذاتی زن و مرد در فلسفه آفرینش، بر برابری آنها در بسیاری از جهات زندگی فردی و جمعی انسان ها، تأکید می‌ کند.

وی با یادآوری استفاده ابزاری از زنان در ایران قبل از انقلاب اسلامی و حتی جایگاه زنان در زمان انزوای فقه تشیع در تاریخ، گفت: اگر چه رسوبات فرهنگی گذشته هنوز در جامعه هست، اما طلسم تاریخی خانه‌نشینی زنان متدیّن در انقلاب اسلامی شکست که نقطه شروع آن، رشد سریع تحصیلات عالی خانم‌هاست.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، حضور زنان در همه مقاطع تحصیلات را مقدمه‌ای برای باور جامعه به توانایی‌های سیاسی و مدیریتی آنان دانست و گفت: افزایش حضور زنان در مجلس این دوره، نوید خوبی در مورد خودباوری زنان است که مطمئناً در دوره‌های آینده افزایش می‌یابد.

هاشمی رفسنجانی، اقلیت شدن صاحبان افکار افراط و تفریط در مجلس شورای اسلامی را نتیجه آگاهی جامعه، به خصوص زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه دانست و گفت: به خاطر رشد آگاهی مردم، جامعه دیگر به شرایط قبل بر نمی‌گردد که بعضی‌ها خانه‌نشینی را فرهنگ اسلام می‌دانستند و برای آن تلاش می‌کردند.

وی با تأکید بر عدم ممنوعیت شرعی حضور زنان در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، گفت: اکنون در بسیاری از مناطق کشور حتی روستایی، زنان در کارهای سخت معیشتی مشغول فعالیت هستند که نمونه آن کارهای کشاورزی، به خصوص در شمال کشور و برای برنج کاری است.

هاشمی رفسنجانی افزود: زنان متدیّن ایران که اخیراً به زینت تحصیل هم آراسته شدند، از همه آزمون‌های تاریخی سربلند بیرون آمدند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در پاسخ به تقاضای چند نفر از نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی که «توصیه شما به ما چیست؟»، گفت: در تریبون مجلس و محافل سیاسی، اجتماعی، حرف‌های خود را منطقی و بر پایه استدلال بزنید و از هیاهوی یک اقلیت صاحب تریبون نهراسید.

وی افزود: توصیه دیگرم این است که کتاب‌های مربوط به زندگی و روش زنان موفق تاریخ و مطالبات زنان را بخوانید و در جامعه و مواجهه با مردم و گروه‌های مختلف، مسلح به آگاهی باشید.

هاشمی رفسنجانی، با یادآوری مسؤولیت‌پذیری زنان در همه مقاطع انقلاب اسلامی، اظهار امیدواری کرد که از توانایی‌های علمی و مدیریتی زنان برای مدیریت‌ها و مسؤولیت‌ها استفاده شود که پاکدستی و موفقیت آنان اگر بیشتر از مردان نباشد، کمتر نیست.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به ایام محرم، عملکرد و پیام رسانی نهضت عاشورا توسط حضرت زینب (س) را الگوی مناسب زنان شیعه و مسلمان دانست و با یادآوری صبر و تحمل این بانوی بزرگوار، گفت: اقدامات این زن که روزگاری زن اول مدینه و کوفه بود، اهداف قیام اباعبدالله(ع) را تکمیل کرد.