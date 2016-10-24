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۳ آبان ۱۳۹۵، ۱۹:۱۸

رئیس سازمان صنعت و معدن فارس:

خبر مربوط به منطقه انرژی بر پارسیان ربطی به فارس ندارد

خبر مربوط به منطقه انرژی بر پارسیان ربطی به فارس ندارد

شیراز _ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس گفت: خبر مربوط به منطقه انرژی بر لامرد صحت ندارد بلکه منطقه پارسیان توانست مدیریت کامل خود را در اختیار بگیرد و دیگر زیر مجموعه نباشد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی شامگاه دوشنبه در  جلسه توسعه صادرات فارس تاکید کرد: طی دو روز گذشته خبری مربوط به تفکیک منطقه انرژی بر پارسیان از لامرد مطرح شد که این موضوع اینگونه نیست.

وی ادامه داد: منطقه انرژی بر لامرد و پارسیان هردو زیر مجموعه شرکتی دیگر بودند که پارسیان توانست مدیریت خود را کامل کند و زیرمجموعه نباشد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس تصریح کرد: اینکه آنها مدیریت کار خود را برعهده گرفتند ارتباطی به لامرد و فارس ندارد.

همتی در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت صادرات فارس، گفت: سال گذشته ۶۵۰ میلیون دلار صادرات داشتیم که به طور حتم در سال جاری افزایش خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، این سخنان در حالی بیان شد که صبح امروز معاون اقتصادی استاندار فارس در گفتگو با مهر اعلام کرد که ما نیز به دنبال گرفتن مدیریت کامل منطقه انرژی بر لامرد هستیم.

کد مطلب 3805093

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