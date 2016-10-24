برگزاری سوگواره محله امید در قلب آسیب زده هرندی

به گزارش خبرگزاری مهر، عابد ملکی با بیان این مطلب افزود: پیرو برگزاری برنامه های فرهنگی در سطح محله شهید هرندی، به ویژه و بعد از تجربه اجرای یک برنامه ۵۰ شبه در ایام قبل از ماه محرم در مرکز محله و در چهارراه صابون پزخانه توسط مدیریت محله ، تصمیم گرفته شد تا برنامه های فرهنگی ویژه ماه محرم نیز در این محله برگزار شود.

وی با بیان اینکه هدف از برگزاری و استمرار این برنامه ها استفاده از حضور بیشتر مردم در برنامه های فرهنگی است، ادامه داد: در دهه اول محرم با توجه به برگزاری حجم بالای مراسم عزاداری توسط هیات و حسینیه ها به صورت باشکوه در محله هرندی، تصمیم گرفته شد تا برنامه سوگواره محله هرندی در اواسط دهه دوم به مدت ۱۰ شب برگزار شود.

شهردار منطقه ۱۲ تهران افزود: براین اساس به مدت ۱۰ شب مجلس تعزیه خوانی در چهارراه صابون پزخانه محله هرندی برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه این برنامه توسط یکی از گروه های حرفه ای تعزیه خوانی اجرا می شود ؛ یادآور شد: در حاشیه ی مراسم تعزیه خوانی تعدادی غرفه فرهنگی نیز فعالیت می کنند.

به گفته ملکی مجلس تعزیه خوانی محله هرندی از پنج شنبه ۲۹ مهرماه از ساعت ۱۹ شب بعد از نماز مغزب و عشا برگزار شده است.

وی با اشاره به استقبال خوب شهروندان محله هرندی از مجلس تعزیه خانی ماه محرم تاکید کرد: هر شب یک مجلس از مجالس تعزیه اجرا می شود.