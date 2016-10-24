به گزارش خبرنگار مهر، شهروز حیدری عصر دوشنبه در حاشیه بازدید از این قلعه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: کهنه قلعه در ۱۵ هزار متر مربع در دوره شاپور دوم ساسانی و در سال ۳۳۷ میلادی احداث شده است.

وی با اذعان به اینکه این بنا در قسمت غرب رودخانه خیاوچای قرار دارد، تأکید کرد: بر اساس سنگ‌نوشته‌ای به خط پهلوی ساسانی این بنا به دستور نرسه حکمران ساسانی در خیاو به مدت شش سال احداث شده است.

رئیس میراث فرهنگی شهرستان مشگین شهر با تأکید به اینکه قدمت این بنا به دوره ساسانی نسبت داده می‌شود، اضافه کرد: کهنه قلعه مشتمل بر شش برجک با دیوارهای ضخیم خشتی است که در شکل و طراحی ساخت کم‌نظیر است.

حیدری با اشاره به اینکه سازه‌های دیواره قلعه از سنگ، ملات، گچ و آهک ساخته شده است، افزود: متأسفانه این بنا در طول گذر ایام دچار فرسایش تدریجی شده است.

وی با تاکید به ضرورت اختصاص اعتبار مناسب برای بهسازی این بنای تاریخی، افزود: در صورتی که اقدام عاجل برای مرمت این اثر صورت نگیرد در آینده نزدیک اثری از آن باقی نخواهد ماند.

رئیس میراث فرهنگی شهرستان مشگین شهر متذکر شد: این بنا در سال ۱۳۴۵ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است و چند فصل کاوش‌های باستان‌شناسی نیز در آن انجام شده که به اهمیت تاریخی و باستانی آن تأکید دارد.