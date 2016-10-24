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۳ آبان ۱۳۹۵، ۲۱:۳۸

ابراز نا امیدی انگلیس از شکست پیمان «ستا»

ابراز نا امیدی انگلیس از شکست پیمان «ستا»

ترزا می، نخست وزیر انگلیس، ضمن ابراز نا امیدی از شکست مذاکرات مربوط به امضای معاهده ستا، گفت که تمام تلاشش را برای به نتیجه رساندن امضای این معاهده به کار خواهد بست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسوتنیک، «ترزا می»، نخست وزیر انگلیس امروز طی سخنانی نسبت به نا کام ماندن امضای قرارداد جامع تجاری و اقتصادی  میان کانادا و اتحادیه اروپا ابراز نا امیدی کرده و قول داد که از هر راهی برای شروع دور جدید مذاکرات در این راستا استفاده خواهد کرد.

«ترزا می» گفت: من نا امیدی خودم را در خصوص گفتگوهای میان اتحادیه اروپا و کانادا با همه به اشتراک می گذارم. و ما مطمئنا هرکاری که از دستمان بر بیاید انجام داده و به بازگشت مذاکرات به مسیر خود تلاش خواهیم کرد.

نخست وزیر انگلیس همچنین اعلام کرد: تا زمانیکه انگلیس عضو اتحادیه اروپا باشد، لندن از قراردادهای تجاری اتحادیه اروپا حمایت خواهد کرد.

گفتنی است، پنجشنبه گذشته،  ۲۸ عضو اتحادیه اروپا به همراه کانادا در اجلاسی مشترک به منظور امضای معاهده تجاری موسوم به «ستا» که قرار بود میان دو طرف به امضا برسد حاضر شدند، اما مخالفت دولت محلی والونیا در بلژیک با این قرارداد، منجر به شکست مذاکرات و در نتیجه ناکام ماندن امضای قرارداد شد.

کد مطلب 3805165

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