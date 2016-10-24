به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه یزد، علی مروتی با اعلام اینکه ثبتنام جشنواره انتخاب دانشجوی نمونه ۹۵ آغاز شده است، از دانشجویان خواست حداکثر تا ۲۰ آبانماه جاری با مراجعه به سامانه nemooneh.saorg.ir و تکمیل فرایند ثبتنام، مدارک خود را ارسال و ثبتنام کنند.
دبیر کمیته برگزاری جشنواره دانشجوی نمونه دانشگاه یزد افزود: دانشجویان باید پس از مطالعه آییننامه مربوط، در صورتی که حداقل شرایط تعیین شده را بنا به تشخیص خود دارند، در سامانه مذکور ثبتنام کنند و همه مدارک و مستندات را نیز طبق راهنمایی که در سایت موجود است، بارگذاری کنند.
مروتی همچنین بیان کرد: دانشجویان برتر گروههای آموزشی پنجگانه علوم، فنی مهندسی، هنر، کشاورزی و علوم انسانی و اجتماعی به دبیرخانه مرکزی جشنواره و رقابت در سطح کشوری معرفی خواهند شد و از رتبههای اول تا سوم هر مقطع در هر پردیس به شرط کسب ۷۰ درصد از حداقل امتیاز تعیین شده، در مراسم روز دانشجوی سال آینده در دانشگاه یزد تجلیل خواهد شد.
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