لزوم توجه به پدافند غیرعامل و اطلاع رسانی صحیح در ایام اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حری عصر امروز دوشنبه در جلسه پدافند غیرعامل در سالن شهید دورقی فرمانداری خرمشهر، توجه به پدافند غیرعامل در حوزه اربعین را مهم دانست و اظهار کرد: آمادگی برای تهدیدات و مصونیت بخشی که تعریفی از پدافند غیرعامل است با توجه به دشمنانی که اکنون در منطقه وجود دارد و به دنبال آسیب رساندن هستند، اهمیت بسیاری پیدا می کند.

وی، پدافند غیرعامل را به دو بخش تهدید و آسیب پذیری تقسیم کرد و گفت: تهدید شامل دو نوع طبیعی و غیرطبیعی است و با توجه به اینکه ممکن است شرایط در گذشته ایمن باشد اما امسال تهدید محسوب شود، باید تهدیدها را شناخت.

مدیرکل پدافند غیرعامل خوزستان بر لزوم شناخت سرمایه هایی موجود شلمچه که مهمترین آنها سرمایه های انسانی است، تاکید کرد و افزود: با توجه به تردد ۷۰۰ نفر زائر در سال گذشته و پیش بینی افزایش این تعداد به یک میلیون نفر در سال جاری، باید به بررسی تهدیدات پرداخت و به چگونگی مدیریت و هدایت افراد در ایام اربعین نیز توجه کرد.

حری، تهدیدات زیستی را دیگر موارد نیازمند توجه و بررسی دانست و بر لزوم انجام روند آشکار سازی تاکید کرد و یادآور شد: تهدیدات زیستی باید جدی گرفته شود و این احتمال ها را نیز در نظر گرفت چرا که فردی آلوده می تواند برای جمعیتی شکل آفرین باشد و ممکن است خطرات جدی ایجاد کند.

وی در ادامه، کمک گرفتن از وزارت دفاع برای استفاده از تشکیلات آشکارسازی را نیز پیشنهاد کرد.

مدیرکل پدافند غیرعامل خوزستان همچنین بر اطلاع رسانی صحیح در فضای مجازی طی موسم اربعین تاکید کرد و افزود: در بحث اطلاع رسانی در فضای مجازی نیز باید دقت نظر شود و هر اتفاقی را به تهدیدات خارجی ربط نداد و چرا که بسیاری از اتفاقات ممکن است دلیلی طبیعی داشته باشند.

وی، نقش رسانه و کمیته اطلاع رسانی را در این میان نقشی بسیار مهم دانست و در پایان عنوان کرد: موضوعی همچون اربعین موضوعی حیاتی است و با توجه به اهمیت موضوع توجه به جزیی ترین موارد ضروری است. ما در حوزه پدافند غیر عامل نیز در بحث بازرسی و ارزیابی کارگروه ها با انجام بازدیدها ورود خواهیم کرد.