احمدعلی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ثبت جهانی الگوهای فرش ۳ منطقه استان همدان اظهار داشت: پس از پیگیریهای مداوم در سطح کشور، نقشههای فرش ایرانی در سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) ثبت جهانی شد تا دیگران بهراحتی از نقشههای ایران الگوبرداری نکنند.
وی افزود: در استان همدان نیز طرحها و نقشههای ۳ منطقه کبودرآهنگ، ملایر و نهاوند به نام استان همدان ثبت شدند که حرکت بسیار خوبی است.
رئیس اداره فرش صنعت، معدن و تجارت استان همدان با اشاره به وضعیت بافندههای فعال استان همدان گفت: در حال حاضر بیش از ۷۵ هزار نفر در استان همدان با حرفه بافندگی فرش آشنا هستند که از این تعداد ۵۰ هزار نفر در این حرفه فعالیت دارند.
بابایی عنوان کرد: از این تعداد بافنده فعال، شغل حدود ۵۰ درصد قالی بافی است و بهطور مستمر فعالیت میکنند و ۵۰ درصد دیگر نیز بهصورت تفریحی در خانه فرش میبافند.
وی با اشاره به میزان فرش بافتهشده در استان همدان بیان کرد: طی سال گذشته بیش از ۵۰ هزار متر فرش در استان همدان بافتهشده است.
رئیس اداره فرش صنعت، معدن و تجارت استان همدان با اشاره به برگزاری دورههای آموزش قالی بافی گفت: امسال آموزشها آغاز نشده و منتظر اعتبارات تعریفشده ملی و استانی هستیم و با ابلاغ رسمی برگزاری دورهها شروع خواهد شد.
وی یادآور شد: رویکرد دورههای این مجموعه در سال جدید برگزاری دورههای «به بافی» است و کسانی که آموزش اولیه را سپری کرده اند در فرایند جدید آموزش خواهند دید.
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