نخست وزیر مصر از کاهش نقش ارتش در اقتصاد خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «شریف اسماعیل» نخست وزیر مصر در یک مصاحبه تلویزیونی با شبکه «سی بی سی» اظهار داشت که نقش ارتش مصر در اقتصاد این کشور احتمالاً ظرف دو تا سه سال آینده کاهش خواهد یافت.

این در حالی است که «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور کنونی مصر و ژنرال پیشین ارتش این کشور، وعده داده بود که پس از تصدی مقام ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۴ اقتصاد این کشور را احیاء نماید و از این رو، از ارتش مصر برای کنترل قیمتها درخواست کمک کرد.

گفتنی است که ظرف یک سال گذشته، کامیونهای متعلق به ارتش مصر با گردش در مناطق مختلف این کشور خواروبار ارزان قیمت به فروش می رسانند و رسانه های وابسته به ارتش نیز به طور فزاینده ای این اقدام نظامیان را تحت پوشش خبری قرار می دهند.