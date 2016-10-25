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۴ آبان ۱۳۹۵، ۷:۵۸

یک منبع نظامی اعلام کرد؛

کشته و زخمی شدن ۹ مزدور سعودی در «مأرب» یمن

کشته و زخمی شدن ۹ مزدور سعودی در «مأرب» یمن

یک منبع نظامی یمنی اعلام کرد که نیروهای این کشور ۹ مزدور سعودی در منطقه «جدعان» واقع در استان «مأرب» به هلاکت رساندند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری العالم، مزدوران رژیم سعودی قصد داشتند طی عملیاتی به «وادی المخدره» جدعان واقع در استان مأرب نفوذ کنند.

بر اساس این گزارش، تلاش مزدوران رژیم سعودی با دخالت ارتش و کمیته های مردمی یمن با ناکامی مواجه شد.

در همین ارتباط، یک منبع نظامی یمنی اعلام کرد که ارتش و کمیته های مردمی ۹ مزدور سعودی را به هلاکت رسانده و یا زخمی کردند.

از سوی دیگر، همچنین خودروی این مزدوران که از مهم ترین آنها «درهم ناجی حمد شملان» و «عبدالله ناصر القعود الصلاحی» بودند، توسط یمنی ها هدف قرار گرفته و منهدم شدند.

کد مطلب 3805253

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