  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۴ شهریور ۱۳۸۵، ۱۴:۴۶

سازمان بورس اوراق بهادار منتشر كرد :

ريز معاملات عبده تبريزي و خانواده وي در بورس

ريز معاملات عبده تبريزي و خانواده وي در بورس

سازمان بورس اوراق بهادار ريز گردش معاملات حسين عبده تبريزي دبيركل سابق بورس و خانواده وي از سال ‏‏1376 تاكنون را منتشر كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، سازمان بورس اوراق بهادار اعلام كرد: پيرو درخواست حسين عبده‌تبريزي دبيركل سابق سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران ‏از رياست محترم شورايعالي بورس و اوراق بهادار، بدين‌وسيله گردش معاملات عبده تبريزي و خانوادة وي از سال ‏‏1376 تاكنون به‌شرح زير جهت استحضار عموم منتشر مي‌گردد: ‏
‏1)‏جمع خريد و فروش سهام آقاي دكتر حسين عبده‌تبريزي 852ر348ر680 ريال ‏
‏2)‏جمع خريد و فروش سهام فرزند ايشان 000ر890ر155 ريال ‏
‏3)‏جمع خريد و فروش سهام همسر ايشان 320ر208ر500 ريال ‏
جمع كل گردش معاملات نامبرده و افراد تحت تكفل 172ر447ر336ر1 ريال ‏
ريز اقلام فوق به شرح جداول زير است. ‏


نام مشتري : فرزند آقاي دكتر عبده تبريزي
رديف تاريخ نام شركت تعداد قيمت نوع معامله (خريد/فروش)‏
‏1‏ 79/03/29 سرمايه‌گذاري ساختمان ايران ‏000ر50‏ ‏000ر1‏ خريد
‏2‏ 80/04/27 سرمايه‌گذاري ساختمان ايران ‏037ر6‏ ‏190ر1‏ فروش
‏3‏ 80/04/27 سرمايه‌گذاري ساختمان ايران ‏000ر10‏ ‏190ر1‏ فروش
‏4‏ 80/04/27 سرمايه‌گذاري ساختمان ايران ‏963ر3‏ ‏190ر1‏ فروش
‏5‏ 80/04/27 سرمايه‌گذاري ساختمان ايران ‏000ر5‏ ‏190ر1‏ فروش
‏6‏ 80/05/02 سرمايه‌گذاري ساختمان ايران ‏800ر4‏ ‏188ر1‏ فروش
‏7‏ 80/05/02 سرمايه‌گذاري ساختمان ايران ‏200‏ ‏188ر1‏ فروش
‏8‏ 80/03/03 سرمايه‌گذاري ساختمان ايران ‏000ر26‏ ‏700ر2‏ فروش
جمع كل ‏ ‏000ر890ر155 ريال‏

نام مشتري : همسر عبده تبريزي

رديف تاريخ نام شركت تعداد قيمت نوع معامله (خريد/فروش)‏
‏1‏ 76/01/27 كارتن البرز ‏000ر6‏ ‏000ر8‏ خريد
‏2‏ 77/07/27 سرمايه‌گذاري ساختمان ايران ‏113‏ ‏050ر1‏ خريد
‏3‏ 78/09/13 سرمايه‌گذاري ساختمان ايران ‏458ر12‏ ‏000ر1‏ خريد
‏4‏ 78/09/13 سرمايه‌گذاري ساختمان ايران ‏562ر37‏ ‏000ر1‏ خريد
‏5‏ 78/11/23 سرمايه‌گذاري ساختمان ايران ‏000ر10‏ ‏015ر1‏ خريد
‏6‏ 78/11/12 سرمايه‌گذاري ساختمان ايران ‏000ر10‏ ‏015ر1‏ خريد
‏7‏ 78/11/12 سرمايه‌گذاري ساختمان ايران ‏000ر10‏ ‏015ر1‏ خريد
‏8‏ 78/11/23 سرمايه‌گذاري ساختمان ايران ‏000ر10‏ ‏015ر1‏ خريد
‏9‏ 78/11/23 سرمايه‌گذاري ساختمان ايران ‏823ر8‏ ‏015ر1‏ خريد
‏10‏ 78/11/23 سرمايه‌گذاري ساختمان ايران ‏840‏ ‏018ر1‏ خريد
‏11‏ 78/11/23 سرمايه‌گذاري ساختمان ايران ‏515ر8‏ ‏018ر1‏ خريد
‏12‏ 79/03/29 سرمايه‌گذاري ساختمان ايران ‏429ر33‏ ‏000ر1‏ خريد
‏13‏ 79/03/29 سرمايه‌گذاري ساختمان ايران ‏571ر15‏ ‏000ر1‏ خريد
‏14‏ 79/03/29 سرمايه‌گذاري ساختمان ايران ‏000ر1‏ ‏030ر1‏ خريد
‏15‏ 79/05/09 سرمايه‌گذاري ساختمان ايران ‏523ر5‏ ‏020ر1‏ خريد
‏16‏ 79/05/09 سرمايه‌گذاري ساختمان ايران ‏239ر1‏ ‏020ر1‏ خريد
‏17‏ 80/11/28 سرمايه‌گذاري ساختمان ايران ‏000ر10‏ ‏200ر1‏ خريد
‏18‏ 80/11/18 كارتن البرز ‏477ر5‏ ‏400ر6‏ فروش
‏19‏ 80/11/18 كارتن البرز ‏523‏ ‏400ر6‏ فروش
‏20‏ 80/04/17 سرمايه‌گذاري ساختمان ايران ‏748‏ ‏215ر1‏ فروش
‏21‏ 80/04/17 سرمايه‌گذاري ساختمان ايران ‏000ر10‏ ‏215ر1‏ فروش
‏22‏ 80/04/17 سرمايه‌گذاري ساختمان ايران ‏000ر10‏ ‏215ر1‏ فروش
‏23‏ 80/04/17 سرمايه‌گذاري ساختمان ايران ‏000ر10‏ ‏215ر1‏ فروش
‏24‏ 80/04/17 سرمايه‌گذاري ساختمان ايران ‏000ر10‏ ‏215ر1‏ فروش
‏25‏ 80/04/17 سرمايه‌گذاري ساختمان ايران ‏000ر10‏ ‏215ر1‏ فروش
‏26‏ 80/04/17 سرمايه‌گذاري ساختمان ايران ‏000ر10‏ ‏215ر1‏ فروش
‏27‏ 80/04/17 سرمايه‌گذاري ساختمان ايران ‏000ر10‏ ‏215ر1‏ فروش
‏28‏ 80/04/17 سرمايه‌گذاري ساختمان ايران ‏000ر10‏ ‏215ر1‏ فروش
‏29‏ 80/04/17 سرمايه‌گذاري ساختمان ايران ‏000ر10‏ ‏215ر1‏ فروش
‏30‏ 80/04/17 سرمايه‌گذاري ساختمان ايران ‏000ر10‏ ‏215ر1‏ فروش
‏31‏ 80/04/17 سرمايه‌گذاري ساختمان ايران ‏000ر10‏ ‏215ر1‏ فروش
‏32‏ 80/04/17 سرمايه‌گذاري ساختمان ايران ‏000ر10‏ ‏215ر1‏ فروش
‏33‏ 80/04/17 سرمايه‌گذاري ساختمان ايران ‏000ر10‏ ‏215ر1‏ فروش
‏34‏ 80/04/17 سرمايه‌گذاري ساختمان ايران ‏000ر10‏ ‏215ر1‏ فروش
‏35‏ 80/04/17 سرمايه‌گذاري ساختمان ايران ‏000ر10‏ ‏215ر1‏ فروش
‏36‏ 80/04/17 سرمايه‌گذاري ساختمان ايران ‏000ر10‏ ‏215ر1‏ فروش
‏37‏ 80/04/17 سرمايه‌گذاري ساختمان ايران ‏325ر4‏ ‏215ر1‏ فروش
‏38‏ 82/03/03 سرمايه‌گذاري ساختمان ايران ‏54‏ ‏700ر2‏ فروش
‏39‏ 82/03/03 سرمايه‌گذاري ساختمان ايران ‏946ر12‏ ‏700ر2‏ فروش
جمع كل 320ر208ر500 ريال



نام مشتري : حسين عبده تبريزي
رديف تاريخ نام شركت تعداد قيمت نوع معامله (خريد/فروش)‏
‏1‏ 76/01/27 كارتن البرز ‏000ر4‏ ‏000ر8‏ خريد
‏2‏ 78/10/20 كارتن البرز ‏700‏ ‏668ر6‏ خريد
‏3‏ 78/09/02 سرمايه‌گذاري ساختمان ايران ‏000ر25‏ ‏000ر1‏ خريد
‏4‏ 78/09/13 سرمايه‌گذاري ساختمان ايران ‏013ر10‏ ‏000ر1‏ خريد
‏5‏ 78/11/20 سرمايه‌گذاري ساختمان ايران ‏440ر6‏ ‏014ر1‏ خريد
‏6‏ 79/03/11 سرمايه‌گذاري ساختمان ايران ‏796‏ ‏012ر1‏ خريد
‏7‏ 79/03/11 سرمايه‌گذاري ساختمان ايران ‏326ر1‏ ‏012ر1‏ خريد
‏8‏ 79/03/11 سرمايه‌گذاري ساختمان ايران ‏175‏ ‏012ر1‏ خريد
‏9‏ 79/03/11 سرمايه‌گذاري ساختمان ايران ‏100‏ ‏012ر1‏ خريد
‏10‏ 79/03/11 سرمايه‌گذاري ساختمان ايران ‏900‏ ‏012ر1‏ خريد
‏11‏ 79/03/11 سرمايه‌گذاري ساختمان ايران ‏000ر1‏ ‏012ر1‏ خريد
‏12‏ 79/03/11 سرمايه‌گذاري ساختمان ايران ‏246ر3‏ ‏012ر1‏ خريد
‏13‏ 79/03/11 سرمايه‌گذاري ساختمان ايران ‏000ر1‏ ‏012ر1‏ خريد
‏14‏ 79/03/11 سرمايه‌گذاري ساختمان ايران ‏257ر1‏ ‏012ر1‏ خريد
‏15‏ 79/07/03 سرمايه‌گذاري ساختمان ايران ‏740ر1‏ ‏021ر1‏ خريد
‏16‏ 81/03/21 سرمايه‌گذاري ساختمان ايران ‏000ر1‏ ‏550ر1‏ خريد
‏17‏ 82/03/06 ساختمان اصفهان ‏500‏ ‏622ر1‏ فروش
‏18‏ 82/03/06 ساختمان اصفهان ‏100‏ ‏622ر1‏ فروش
‏19‏ 82/03/06 ساختمان اصفهان ‏97‏ ‏622ر1‏ فروش
‏20‏ 78/07/18 كارتن البرز ‏227‏ ‏800ر6‏ فروش
‏21‏ 78/11/18 كارتن البرز ‏473ر4‏ ‏400ر6‏ فروش
‏22‏ 83/08/02 سرمايه‌گذاري توس گستر ‏000ر2‏ ‏821ر8‏ فروش
‏23‏ 83/08/02 سرمايه‌گذاري توس گستر ‏000ر1‏ ‏820ر8‏ فروش
‏24‏ 83/08/02 سرمايه‌گذاري توس گستر ‏794ر1‏ ‏870ر8‏ فروش
‏25‏ 83/08/02 سرمايه‌گذاري توس گستر ‏666ر3‏ ‏870ر8‏ فروش
‏26‏ 83/08/02 سرمايه‌گذاري توس گستر ‏560‏ ‏849ر8‏ فروش
‏27‏ 83/08/02 سرمايه‌گذاري توس گستر ‏515‏ ‏849ر8‏ فروش
‏28‏ 83/08/02 سرمايه‌گذاري توس گستر ‏457ر4‏ ‏849ر8‏ فروش
‏29‏ 84/10/13 سرمايه‌گذاري توس گستر ‏570ر7‏ ‏729ر3‏ فروش
‏30‏ 84/10/13 سرمايه‌گذاري توس گستر ‏725‏ ‏728ر3‏ فروش
‏31‏ 83/03/03 سرمايه‌گذاري ساختمان ايران ‏000ر77‏ ‏700ر2‏ فروش
‏32‏ 82/03/03 سرمايه‌گذاري ساختمان ايران ‏500ر7‏ ‏700ر2‏ فروش
‏33‏ 82/03/03 سرمايه‌گذاري ساختمان ايران ‏000ر15‏ ‏700ر2‏ فروش
‏34‏ 82/03/03 سرمايه‌گذاري ساختمان ايران ‏446ر39‏ ‏700ر2‏ فروش
‏35‏ 82/03/03 سرمايه‌گذاري ساختمان ايران ‏000ر10‏ ‏700ر2‏ فروش
‏36‏ 84/10/13 سرمايه‌گذاري ساختمان ايران ‏234‏ ‏830ر2‏ فروش
جمع كل 852ر348ر680 ريال‏
توضيح : دبيركلي دكتر حسين عبده‌ تبريزي از تاريخ 01/03/1382 تا 30/08/1384 مي‌باشد.‏
کد مطلب 380526

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها