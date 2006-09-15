ريز معاملات عبده تبريزي و خانواده وي در بورس

به گزارش خبرگزاري مهر، سازمان بورس اوراق بهادار اعلام كرد: پيرو درخواست حسين عبدهتبريزي دبيركل سابق سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران از رياست محترم شورايعالي بورس و اوراق بهادار، بدينوسيله گردش معاملات عبده تبريزي و خانوادة وي از سال 1376 تاكنون بهشرح زير جهت استحضار عموم منتشر ميگردد:
1)جمع خريد و فروش سهام آقاي دكتر حسين عبدهتبريزي 852ر348ر680 ريال
2)جمع خريد و فروش سهام فرزند ايشان 000ر890ر155 ريال
3)جمع خريد و فروش سهام همسر ايشان 320ر208ر500 ريال
جمع كل گردش معاملات نامبرده و افراد تحت تكفل 172ر447ر336ر1 ريال
ريز اقلام فوق به شرح جداول زير است.
نام مشتري : فرزند آقاي دكتر عبده تبريزي
رديف تاريخ نام شركت تعداد قيمت نوع معامله (خريد/فروش)
1 79/03/29 سرمايهگذاري ساختمان ايران 000ر50 000ر1 خريد
2 80/04/27 سرمايهگذاري ساختمان ايران 037ر6 190ر1 فروش
3 80/04/27 سرمايهگذاري ساختمان ايران 000ر10 190ر1 فروش
4 80/04/27 سرمايهگذاري ساختمان ايران 963ر3 190ر1 فروش
5 80/04/27 سرمايهگذاري ساختمان ايران 000ر5 190ر1 فروش
6 80/05/02 سرمايهگذاري ساختمان ايران 800ر4 188ر1 فروش
7 80/05/02 سرمايهگذاري ساختمان ايران 200 188ر1 فروش
8 80/03/03 سرمايهگذاري ساختمان ايران 000ر26 700ر2 فروش
جمع كل 000ر890ر155 ريال
نام مشتري : همسر عبده تبريزي
رديف تاريخ نام شركت تعداد قيمت نوع معامله (خريد/فروش)
1 76/01/27 كارتن البرز 000ر6 000ر8 خريد
2 77/07/27 سرمايهگذاري ساختمان ايران 113 050ر1 خريد
3 78/09/13 سرمايهگذاري ساختمان ايران 458ر12 000ر1 خريد
4 78/09/13 سرمايهگذاري ساختمان ايران 562ر37 000ر1 خريد
5 78/11/23 سرمايهگذاري ساختمان ايران 000ر10 015ر1 خريد
6 78/11/12 سرمايهگذاري ساختمان ايران 000ر10 015ر1 خريد
7 78/11/12 سرمايهگذاري ساختمان ايران 000ر10 015ر1 خريد
8 78/11/23 سرمايهگذاري ساختمان ايران 000ر10 015ر1 خريد
9 78/11/23 سرمايهگذاري ساختمان ايران 823ر8 015ر1 خريد
10 78/11/23 سرمايهگذاري ساختمان ايران 840 018ر1 خريد
11 78/11/23 سرمايهگذاري ساختمان ايران 515ر8 018ر1 خريد
12 79/03/29 سرمايهگذاري ساختمان ايران 429ر33 000ر1 خريد
13 79/03/29 سرمايهگذاري ساختمان ايران 571ر15 000ر1 خريد
14 79/03/29 سرمايهگذاري ساختمان ايران 000ر1 030ر1 خريد
15 79/05/09 سرمايهگذاري ساختمان ايران 523ر5 020ر1 خريد
16 79/05/09 سرمايهگذاري ساختمان ايران 239ر1 020ر1 خريد
17 80/11/28 سرمايهگذاري ساختمان ايران 000ر10 200ر1 خريد
18 80/11/18 كارتن البرز 477ر5 400ر6 فروش
19 80/11/18 كارتن البرز 523 400ر6 فروش
20 80/04/17 سرمايهگذاري ساختمان ايران 748 215ر1 فروش
21 80/04/17 سرمايهگذاري ساختمان ايران 000ر10 215ر1 فروش
22 80/04/17 سرمايهگذاري ساختمان ايران 000ر10 215ر1 فروش
23 80/04/17 سرمايهگذاري ساختمان ايران 000ر10 215ر1 فروش
24 80/04/17 سرمايهگذاري ساختمان ايران 000ر10 215ر1 فروش
25 80/04/17 سرمايهگذاري ساختمان ايران 000ر10 215ر1 فروش
26 80/04/17 سرمايهگذاري ساختمان ايران 000ر10 215ر1 فروش
27 80/04/17 سرمايهگذاري ساختمان ايران 000ر10 215ر1 فروش
28 80/04/17 سرمايهگذاري ساختمان ايران 000ر10 215ر1 فروش
29 80/04/17 سرمايهگذاري ساختمان ايران 000ر10 215ر1 فروش
30 80/04/17 سرمايهگذاري ساختمان ايران 000ر10 215ر1 فروش
31 80/04/17 سرمايهگذاري ساختمان ايران 000ر10 215ر1 فروش
32 80/04/17 سرمايهگذاري ساختمان ايران 000ر10 215ر1 فروش
33 80/04/17 سرمايهگذاري ساختمان ايران 000ر10 215ر1 فروش
34 80/04/17 سرمايهگذاري ساختمان ايران 000ر10 215ر1 فروش
35 80/04/17 سرمايهگذاري ساختمان ايران 000ر10 215ر1 فروش
36 80/04/17 سرمايهگذاري ساختمان ايران 000ر10 215ر1 فروش
37 80/04/17 سرمايهگذاري ساختمان ايران 325ر4 215ر1 فروش
38 82/03/03 سرمايهگذاري ساختمان ايران 54 700ر2 فروش
39 82/03/03 سرمايهگذاري ساختمان ايران 946ر12 700ر2 فروش
جمع كل 320ر208ر500 ريال
نام مشتري : حسين عبده تبريزي
رديف تاريخ نام شركت تعداد قيمت نوع معامله (خريد/فروش)
1 76/01/27 كارتن البرز 000ر4 000ر8 خريد
2 78/10/20 كارتن البرز 700 668ر6 خريد
3 78/09/02 سرمايهگذاري ساختمان ايران 000ر25 000ر1 خريد
4 78/09/13 سرمايهگذاري ساختمان ايران 013ر10 000ر1 خريد
5 78/11/20 سرمايهگذاري ساختمان ايران 440ر6 014ر1 خريد
6 79/03/11 سرمايهگذاري ساختمان ايران 796 012ر1 خريد
7 79/03/11 سرمايهگذاري ساختمان ايران 326ر1 012ر1 خريد
8 79/03/11 سرمايهگذاري ساختمان ايران 175 012ر1 خريد
9 79/03/11 سرمايهگذاري ساختمان ايران 100 012ر1 خريد
10 79/03/11 سرمايهگذاري ساختمان ايران 900 012ر1 خريد
11 79/03/11 سرمايهگذاري ساختمان ايران 000ر1 012ر1 خريد
12 79/03/11 سرمايهگذاري ساختمان ايران 246ر3 012ر1 خريد
13 79/03/11 سرمايهگذاري ساختمان ايران 000ر1 012ر1 خريد
14 79/03/11 سرمايهگذاري ساختمان ايران 257ر1 012ر1 خريد
15 79/07/03 سرمايهگذاري ساختمان ايران 740ر1 021ر1 خريد
16 81/03/21 سرمايهگذاري ساختمان ايران 000ر1 550ر1 خريد
17 82/03/06 ساختمان اصفهان 500 622ر1 فروش
18 82/03/06 ساختمان اصفهان 100 622ر1 فروش
19 82/03/06 ساختمان اصفهان 97 622ر1 فروش
20 78/07/18 كارتن البرز 227 800ر6 فروش
21 78/11/18 كارتن البرز 473ر4 400ر6 فروش
22 83/08/02 سرمايهگذاري توس گستر 000ر2 821ر8 فروش
23 83/08/02 سرمايهگذاري توس گستر 000ر1 820ر8 فروش
24 83/08/02 سرمايهگذاري توس گستر 794ر1 870ر8 فروش
25 83/08/02 سرمايهگذاري توس گستر 666ر3 870ر8 فروش
26 83/08/02 سرمايهگذاري توس گستر 560 849ر8 فروش
27 83/08/02 سرمايهگذاري توس گستر 515 849ر8 فروش
28 83/08/02 سرمايهگذاري توس گستر 457ر4 849ر8 فروش
29 84/10/13 سرمايهگذاري توس گستر 570ر7 729ر3 فروش
30 84/10/13 سرمايهگذاري توس گستر 725 728ر3 فروش
31 83/03/03 سرمايهگذاري ساختمان ايران 000ر77 700ر2 فروش
32 82/03/03 سرمايهگذاري ساختمان ايران 500ر7 700ر2 فروش
33 82/03/03 سرمايهگذاري ساختمان ايران 000ر15 700ر2 فروش
34 82/03/03 سرمايهگذاري ساختمان ايران 446ر39 700ر2 فروش
35 82/03/03 سرمايهگذاري ساختمان ايران 000ر10 700ر2 فروش
36 84/10/13 سرمايهگذاري ساختمان ايران 234 830ر2 فروش
جمع كل 852ر348ر680 ريال
توضيح : دبيركلي دكتر حسين عبده تبريزي از تاريخ 01/03/1382 تا 30/08/1384 ميباشد.
سازمان بورس اوراق بهادار منتشر كرد :
ريز معاملات عبده تبريزي و خانواده وي در بورس
سازمان بورس اوراق بهادار ريز گردش معاملات حسين عبده تبريزي دبيركل سابق بورس و خانواده وي از سال 1376 تاكنون را منتشر كرد.
کد مطلب 380526
نظر شما