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۲۴ شهریور ۱۳۸۵، ۱۴:۵۳

هفته دوم ششمين دوره رقابتهاي ليگ برتر - جام خليج فارس

ظرفيت ورزشگاه شهيدسليمي كيا تكميل شد/ مجيدي در تركيب ثابت استقلال

ظرفيت ورزشگاه شهيدسليمي كيا تكميل شد/ مجيدي در تركيب ثابت استقلال

در حاليكه كمتر از يكساعت ديگر به آغاز ديدار تيم هاي استقلال و مس كرمان باقي مانده ، ظرفيت ورزشگاه شهيد سليمي كيا تكميل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر ، بليت فروشي ديدار تيم هاي استقلال و مس كرمان در هفته دوم رقابتهاي ليگ برتر از روز گذشته در نقاط مختلف شهر كرمان آغاز شده بود. تماشاگران و علاقمندان كرماني از اولين ساعات صبح امروز با حضور در ورزشگاه شهيد سليمي كيا به تشويق تيم مورد علاقه خود پرداخته اند. در حال حاضر بيش از 10 هزار تماشاگر در اين ورزشگاه حضور پيدا كرده اند.

همچنين فرزاد مجيدي امروز در تركيب اصلي استقلال به ميدان مي رود. وي كه هفته گذشته در فهرست 18 نفره استقلال قرار نداشت در مقابل مس كرمان بازي مي كند و به احتمال زياد به جاي محمد نوازي به ميدان خواهد رفت .

کد مطلب 380533

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