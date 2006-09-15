ظرفيت ورزشگاه شهيدسليمي كيا تكميل شد/ مجيدي در تركيب ثابت استقلال

به گزارش خبرنگار مهر ، بليت فروشي ديدار تيم هاي استقلال و مس كرمان در هفته دوم رقابتهاي ليگ برتر از روز گذشته در نقاط مختلف شهر كرمان آغاز شده بود. تماشاگران و علاقمندان كرماني از اولين ساعات صبح امروز با حضور در ورزشگاه شهيد سليمي كيا به تشويق تيم مورد علاقه خود پرداخته اند. در حال حاضر بيش از 10 هزار تماشاگر در اين ورزشگاه حضور پيدا كرده اند.

همچنين فرزاد مجيدي امروز در تركيب اصلي استقلال به ميدان مي رود. وي كه هفته گذشته در فهرست 18 نفره استقلال قرار نداشت در مقابل مس كرمان بازي مي كند و به احتمال زياد به جاي محمد نوازي به ميدان خواهد رفت .

