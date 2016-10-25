خبرگزاری مهر – گروه استانها: خزان که میشود کار برداشت یاقوت های سرخ از باغات خراسان جنوبی نیز آغاز شده و بازارهای میوه پر میشود از میوههای سرخ و خوشمزهای که دستهبهدسته در کنار هم چیده شده اند و چشم هر بینندهای را به خود جلب میکند.
انار یکی از محصولات مهم کشاورزی و صادراتی کشور بوده که ایران با تولید سالانه یک میلیون تن در رتبه نخست تولید این محصول در جهان قرار دارد.
در خراسان جنوبی نیز که بهعنوان سرزمین طلا و یاقوت های سرخ مشهور است انار یکی از چهار محصول استراتژیک استان محسوب میشود. این استان با تولید سالانه بیش از ۳۸ هزار تن بهعنوان ششمین تولیدکننده انار در بین استان های کشور قرار دارد و شهرستان فردوس نیز بعد از شهرستان های ساوه و نی ریز بهعنوان سومین تولیدکننده انار در ایران است.
اکنون حدود یک ماهی است که انارکاران فردوسی کار برداشت یاقوت های سرخ را آغاز کردهاند اما گویا این یاقوت های سرخ امسال رنگباختهاند و بخشی از دسترنج یک ساله انارکاران باید نصیب دامها شود.
به گفته کشاورزان این شهرستان امسال آفت کرم گلوگاه سبب پوسیدگی بخش زیادی از انار شهرستان شده و آنها ناچار شده اند با جمعآوری انارهای پوسیده از اطراف درخت بهعنوان علوفه آن را به خورد دامها بدهند.
از طرفی سرمای بهاره امسال سبب شد که بخش زیادی از محصول شهرستان دچار سرمازدگی شود و امید انارکاران یخ بزند.
پوسیدگی انار امسال بیشازحد است
یکی از انارکاران فردوسی که امسال سرمازدگی خسارت زیادی به باغات انار او وارد کرده است، در گفت و گو با خبرنگار مهر میگوید: سال گذشته حدود ۱۵ تن انار برداشت داشته ام که امسال شاید به چهار تن هم نرسد.
علی قنبریان با بیان اینکه سرمازدگی امسال همهگیر نبود بلکه منطقه به منطقه بود، بیان کرد: میزان این سرمازدگی در باغستان علیا بیشتر از باغستان سفلی بود و حتی در دو باغ کنار یکی سالم مانده و دیگری آفت زده شده است.
از ابتدایی اینکه درختان انار میوه دهند تاکنون بالغ بر پنج تن از محصول را به دلیل پوسیدگی از پای درختان جمعآوری کردهام وی، کرم گلوگاه را یکی دیگر از مشکلات انارکاران فردوسی عنوان کرد و گفت: میزان خسارت این آفت و پوسیدگی انار امسال بیشازحد بوده و حتی خسارت آن از سرمازدگی هم بیشتر است.
این کشاورز ادامه داد: از ابتدای فصل برداست حدود هفت تن انار برداشت کردهام که از این میزان دو تن پوسیده بوده و به ناچار خوراک دامها شده است.
وی با اشاره به اینکه امسال علاوه بر کرم گلوگاه آفت دیگری نیز درختان انار را درگیر کرده است، بیان داشت: از زمانی که درختان انار میوه می دهند تاکنون بالغ بر پنج تن از محصول را به دلیل پوسیدگی از پای درختان جمعآوری کردهام.
آفت به جان باغها افتاد
این انار کار با بیان اینکه تنها راه مبارزه با کرم گلوگاه جمعآوری انارهای پوسیده از اطراف درخت است، افزود: به همین دلیل نمیتوان بهطور فردی با این آفت مبارزه کرد بهعنوانمثال من همه میوههای پوسیده را جمعآوری کردم اما چون باغ کناری اقدام به آفت زدایی نکرده بود باز آفت به باغات دیگر هم سرایت کرد.
احمد پاکدل یکی دیگر از انارکاران فردوس نیز، آفت کرم گلوگاه و سرمازدگی را مهمترین مشکل انارکاران در سال جاری عنوان کرد و گفت: در ابتدای فصل بهار حدود ۷۰ درصد محصولم به دلیل سرمازدگی از بین رفت.
وی با بیان اینکه همچنین از مقدار محصولی که باقی مانده بود حدود ۳۰ درصد به دلیل کرم گلوگاه دچار پوسیدگی شد، بیان داشت: حدود یک هکتار از باغ های من زیر کشت انار قرار دارد اما هیچ سودی از این میان عاید من نشده است.
مرهم بیمه بعد از یک سال به کشاورزان میرسد
این کشاورز با اشاره به بیمه محصولات کشاورزی، عنوان داشت: کارشناسان بیمه برای برآورد خسارت آمدهاند اما هنوز هیچ پرداختی نداشتهاند و فقط یک بخش از خسارت سال گذشته را امسال پرداخت کردهاند.
علی حسین پور یکی دیگر از کشاورزان فردوسی نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به خسارت بالای کرم گلوگاه به انارکاران شهرستان، گفت: از پنج تن محصول باغ حدود یک تن تنها به دلیل آفت دچار پوسیدگی شد و باید جمعآوری شود.
وی با بیان اینکه مبارزه با کرم گلوگاه بهصورت فردی امکانپذیر نیست، بیان کرد: من همه میوههای پوسیده را از اطراف درختان جمعآوری کردم اما بازهم آفت برطرف نشد چراکه باغ های اطراف نیز باید این کار را انجام دهند.
مدیر صندوق بیمه کشاورزی خراسان جنوبی نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر از خسارت سرما به ۲۷۲ هکتار از باغات انار استان خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۶۸ هکتار از باغات انار استان دچار خسارت شدهاند که این خسارتها شامل سرمازدگی، تگرگ، سیل، طوفان و آفتابسوختگی بوده است.
از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۶۸ هکتار از باغات انار استان دچار خسارت شدهاند که این خسارتها شامل سرمازدگی، تگرگ، سیل، طوفان و آفتابسوختگی بوده است جواد غنچه اضافه کرد: البته اینها بیشتر خود اظهاری کشاورزان بوده و هنوز رقم دقیق این خسارت توسط کارشناسان بیمه تأیید نشده است.
کاهش ۴۰ درصدی تولید انار در فردوس
مدیر جهاد کشاورزی فردوس نیز از کاهش ۴۰ درصدی محصول انار این شهرستان در سال جاری خبر میدهد و میگوید: امسال برداشت انار در شهرستان به دلیل سرمازدگی محصول در فروردینماه ۴۰ درصد کاهش دارد.
علیرضا مهمیز با بیان اینکه پیشبینی میشود در سال جاری ۱۸ هزار تن انار برداشت شود، بیان کرد: سال گذشته ۳۰ هزار تن انار از باغات فردوس برداشت شد.
به گفته وی در حال حاضر دو هزار و ۱۵۰ هکتار از باغات فردوس زیر کشت انار است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برداشت انار در استان تا آذرماه ادامه دارد، اظهار کرد: انار یکی از پنج محصول راهبردی خراسان جنوبی بوده که شیشه کپ، شهبار، قند قرمز، ملس یزدی و زاغ یزدی از مهمترین ارقام انار تولیدی استان محسوب میشوند.
پیشبینی برداشت ۳۸ تن انار در استان
هاشم ولیپورمطلق با اشاره به اینکه انار از جمله محصولاتی است که سازگاری کامل با شرایط آب و هوایی استان دارد، بیان کرد: مهمترین رقم کاشت شده در این استان از نوع شیشه کپ است که یکی از بهترین ارقام صادراتی کشور نیز محسوب میشود.
وی ادامه داد: شهرستان فردوس با یک هزار و ۹۶۵ هکتار بیشترین سطح کشت و مرغوبترین انار استان را به خود اختصاص داده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، تعداد بهرهبرداران محصول انار در استان را ۹ هزار و ۵۰۰ خانوار عنوان کرد و افزود: پیشبینی میشود امسال ۳۸ هزار تن انار از سطح باغات استان برداشت شود.
خشکسالی های ۱۸ ساله در استان طی سال های گذشته سبب بروز سرمازدگی و آفات در مزارع کشاورزی شده و علاوه بر انار دیگر محصولات کشاورزی استان را تحت تاثیر قرار داده است.
کارشناسان در مورد اینکه بقایای میوه های آلوده و بجا مانده بر روی درخت و کف باغ از عمدهترین میزبانها و محلهای تجمع این آفت و تولد نسل جدید این آفت میباشند اطمینان کامل دارند که باید مورد توجه کشاورزان قرار گیرد و آموزشها و هشدار های لازم به کشاورزان داده شود.
به نظر میرسد عدم ارائه آموزش و عدم حمایت از انارکاران تهدیدی جدی برای تولید این محصول در فردوس بوده و زمینه خداحافظی با باغداری در این شهرستان در شرایطی که روز به روز با کاهش منابع آبی مواجه میشویم را فراهم میکند.
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