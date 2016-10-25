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۴ آبان ۱۳۹۵، ۹:۵۷

برای آغاز تمرینات مقدماتی؛

المپیکی‌ها به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی دعوت شدند

المپیکی‌ها به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی دعوت شدند

اردوی تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در رقابتهای جهانی در حالی آغاز می‌شود که کادر فنی از ملی‌پوشان المپیکی هم برای حضور در تمرینات دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی تیم ملی کشتی فرنگی برای شرکت در رقابت‌های جهانی اوزان غیرالمپیکی از روز ۸ آبان ماه در خانه کشتی شماره یک تهران آغاز می شود.

اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که تا روز ۱۸ آبان ماه ادامه می یابد، به شرح زیر است:

۵۹ کیلوگرم: سامان عبدولی (خوزستان)- محمد نوربخش (تهران)

۶۶ کیلوگرم: مهدی زیدوند، محمد الیاسی (خوزستان)

۷۱ کیلوگرم: افشین بیابانگرد (اردبیل) عظیم گرمسیری (خوزستان) محمدعلی گرایی (فارس) فرشاد بلفکه (لرستان)

۷۵ کیلوگرم: پیام بویری (خوزستان) پژمان پشتام (تهران)

۸۰ کیلوگرم: یوسف قادریان (البرز) رامین طاهری، آرمان علیزاده (خوزستان) مهدی فلاح (تهران)

۸۵ کیلوگرم: حسین نوری (البرز) مجتبی کریم فر (خوزستان)

۹۸ کیلوگرم: مهدی علیاری (تهران) سید مصطفی صالحی زاده (خوزستان)

۱۳۰ کیلوگرم: امیر قاسمی منجزی (خوزستان) بهنام مهدی زاده (تهران)

سرمربی: علی اشکانی

مربیان: فرهاد اسماعیل نژاد (مازندران) مهرزاد اسفندیاری فر (خوزستان)

ماساژور: محمد علیزاده

سرپرست: محمد دلیریان

همچنین اعضای تیم ملی کشتی فرنگی در بازی‌های المپیک ۲۰۱۶ ریو نیز در صورت تمایل می توانند برای انجام تمرینات مقدماتی در اردو حضور داشته باشند.

رقابت‌های جهانی کشتی در اوزان غیر المپیکی در روزهای ۲۰ و ۲۱ آذرماه در شهر بوداپست پایتخت مجارستان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3805373

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