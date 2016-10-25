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۴ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۱۰

با اصلاح مصوبه قبلی مجلس؛

تشکیل «شورای دستگاه‌های نظارتی کشور» در سطح سه قوه منتفی شد

تشکیل «شورای دستگاه‌های نظارتی کشور» در سطح سه قوه منتفی شد

نمایندگان با حذف مصوبه قبلی خود، تشکیل شورای دستگاه‌های نظارتی کشور را منتفی اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور، چند مورد دیگر از اصلاحات کمیسیون برنامه و بودجه بر روی این لایحه را تصویب کردند.

نمایندگان با حذف ماده ۴۳ لایحه که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، تشکیل شورای دستگاه‌های نظارتی را منتفی اعلام کردند.

پیش از این در این ماده آمده بود که به منظور ایجاد هماهنگی برای کارآمد کردن نظام نظارت و ارتقای بهره‌وری و برای تقویت مدیریت کشور، شورای دستگاه‌های نظارتی متشکل از دو نفر از مسئولان نظارتی هر قوه با انتخاب رئیس قوه با حفظ استقلال هر یک از آنها در حدود مقرر در قانون اساسی تشکیل می‌شود.

کد مطلب 3805402

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