به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور، چند مورد دیگر از اصلاحات کمیسیون برنامه و بودجه بر روی این لایحه را تصویب کردند.

نمایندگان با حذف ماده ۴۳ لایحه که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، تشکیل شورای دستگاه‌های نظارتی را منتفی اعلام کردند.

پیش از این در این ماده آمده بود که به منظور ایجاد هماهنگی برای کارآمد کردن نظام نظارت و ارتقای بهره‌وری و برای تقویت مدیریت کشور، شورای دستگاه‌های نظارتی متشکل از دو نفر از مسئولان نظارتی هر قوه با انتخاب رئیس قوه با حفظ استقلال هر یک از آنها در حدود مقرر در قانون اساسی تشکیل می‌شود.