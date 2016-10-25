سفیر ایران در آمستردام سخنران افتتاحیه نمایشگاه فراساحلی هلند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جهانگیری سفیر ایران در هلند سخنران افتتاحیه دومین کنفرانس فراساحلی ایران در هلند است. مدیران شرکت های ملی نفت ایران، نفت و گاز پارس، ایدرو، فلات قاره، نفت و گاز خزر و نمایندگان بانک مرکزی، صندوق ضمانت صادرات و سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی کشورمان هم در این کنفرانس در خصوص زمینه های سرمایه گذاری خارجی در پروژه های نفت و گاز ایران صحبت خواهند کرد و با طرف های اروپایی مذاکره خواهند کرد.

نمایندگان شرکت های مشاوره مالی و حقوقی و نیز آژانس ضمانت صادرات هلند و بانک ایران و اروپا در این کنفرانس یک روزه آخرین تحولات مثبت در خصوص تسهیل سرمایه گذاری خارجی در حوزه نفت و گاز ایران را مورد بحث قرار خواهند داد.

همچنین سفارت ایران در هلند در سال گذشته با برگزاری کنفرانس چشم انداز پروژه های نفت و گاز ایران زمینه مناسبی برای ارتباطات شرکتهای اروپایی و هلندی با شرکت های ایرانی فراهم آورد و حرکتی در این راستا ایجاد کرد که کنفرانس سال جاری یکی از ثمرات آن به حساب می آید.

در روزهای سه شنبه و چهارشنبه (امروز و فردا)، بیش از ۱۲ هزار کارشناس، متخصص، سرمایه گذار و خریدار انرژی و بیش از ۶۵۰ شرکت فعال در حوزه انرژی در دریا از سراسر جهان در نمایشگاه انرژی فراساحلی ۲۰۱۶ آمستردام هلند شرکت خواهند کرد.

این نمایشگاه در مساحتی بیش از ۲۵ هزار متر مربع برگزار می شود. به موازات برگزاری نمایشگاه، نمایندگان بزرگترین بازیگران در صنعت انرژی در دریا ایده ها و نتایج دستاوردهای خود را در کنفرانس دو روزه ای با عنوان «ورود به عصر نوین» مطرح می کنند.

شرکت های ایرانی فعال در حوزه نفت و گاز در دریا هم در این نمایشگاه حضور فعالی خواهند داشت و در بخش مربوط به ایران در مساحتی بالغ بر ۲۵۰ متر مربع پروژه های خود را معرفی می کنند.

یکی از مهمترین بخش های این نمایشگاه، برگزاری دومین کنفرانس فراساحلی ایران در هلند و حضور ده ها شرکت ایرانی و اروپایی فعال در حوزه نفت و گاز فراساحلی در این کنفرانس است.