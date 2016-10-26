عصراران نوشت: پست علی کریمی با توجه به ۱.۵ میلیون فالوئری که دارد سبب شد که بالاک خیلی زود متوجه شود که در یک پست مهم منشن شده است. بالاک دیروز و بلافاصله در پست علی کریمی کامنت گذاشت و از او تشکر کرد اما به نظر می رسد هجوم ایرانی ها به پست بالاک اینقدر برایش قابل توجه بوده است که امروز یک پست برای علی کریمی گذاشته.

بالاک امروز و در پست خود که در خبر «پاسخ میشل بالاک به کریمی: از تو متشکرم!» منتشر شده است به فارسی برای علی کریمی کامنت گذاشته و از محبتی که شده تشکر کرده است.



اما بالا و پایین کردن پست های صفحه شخصی بالاک نشان می دهد که کاربران ایرانی فضای مجازی صفحه بالاک را در نوردیده اند و احتمالا در بهترین حالا او را لایک باران کرده اند. بررسی فالوئرهای بالاک نشان می دهد که تعداد زیادی از آن ها ایرانی هستند و تعداد لایک های پست های اولیه اش با امروز نشان می دهد که چقدر به او محبت شده.

بااین همه قسمت تاسف بار این هجوم کامنت هایی است که به زبان فارسی برای بالاک گذاشته شده و در آن ها تعداد شوخی های زیاد جنسی نزدیک به فحاشی وجود دارد. شوخی هایی که البته زیر یک پست فارسی با بالاک شده به نظر می رسد به زودی برای او معنی هم پیدا کند. او که سعی کرده به فارسی با مردم صحبت کند حتما جملات فارسی را هم خواهد خواند.



کاپیتان سابق تیم ملی آلمان یک هفته است که پیج رسمی در اینستاگرامش را باز کرده و با یک بحران عجیب و غریب رو به رو شده است.