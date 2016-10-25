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۴ آبان ۱۳۹۵، ۱۶:۱۹

مدیرعامل شرکت آبفای استان زنجان:

اعتبار مورد نیاز برای تکمیل طرح آبرسانی ابهر ۶۰۰میلیاردریال است

اعتبار مورد نیاز برای تکمیل طرح آبرسانی ابهر ۶۰۰میلیاردریال است

زنجان-مدیرعامل شرکت آبفای استان زنجان گفت: کل اعتبار مورد نیاز برای تکمیل طرح آبرسانی شهرستان ابهر ۶۰۰ میلیارد ریال است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل شرکت آبفای زنجان، علیرضا جزءقاسمی افزود: کل اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل طرح آبرسانی ۶۰۰ میلیاردریال واعتبارهزینه شده است تاکنون ۲۷۰میلیاردریال است که اعتبارمورد نیازجهت تکمیل و بهره برداری از فازاول حدود  ۲۵۰ میلیارد ریال دیگر است.

وی ادامه داد: طرح مذکور از آغاز تا سال  ۹۳ پیشرفت تقریبی ۸ درصدی داشت که با تلاش های صورت گرفته به حدود ۶۰ درصدرسیده است.

جزء قاسمی با ابراز نارضایتی از تامین نشدن بودجه در سال جاری به چالش های موجود طرح اشاره کرد و گفت: باتوجه به وضعیت حساس تامین آب شرب در شهر ابهر این پروژه یکی از اولویت های شرکت آب وفاضلاب استان است که با اجرای آن ۱۲ میلیون مترمکعب آب شرب برای شهرهای ابهر وخرمدره  تامین خواهد شد.

همچنین حیدری فرماندارشهرستان ابهر از اقدامات کارکنان در جهت تامین آب شرب سالم و بهداشتی قدردانی کرد و  گفت: امیدواریم بتوانیم با هماهنگی و هم افزایی بیشتر  هر چه سریعتر به سرانجام مقصد و متعالی خود دربرنامه هاوپروژه های مزبور نایل شویم.

کد مطلب 3805491

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