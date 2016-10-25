آشپزخانه صنعتی دانشگاه علوم بهزیستی به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، پروژه آشپزخانه صنعتی دانشگاه با اعتباراتی حدود ۷۵۰ میلیون تومان در مساحت ۴۰۰ مترمربعی در داخل دانشگاه، به همت معاونت های توسعه و فرهنگی – دانشجویی و با پشتیبانی ریاست دانشگاه اجرا شد.

دکتر حمیدرضا خرم خورشید رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در حال بازدید از این پروژه، گفت: با اجرای این پروژه عمرانی و رفاهی، می توانیم از سلامت مواد غذایی، محیط های نگهداری مواد غذایی و طبخ غذا و افرادی که اقدام به طبخ می کنند و غذایی که به دانشجویان، کارکنان و هیات علمی دانشگاه عرضه می شود، اطمینان داشته باشیم.

وی افزود: برای اجرای این پروژه و تبدیل آشپزخانه سنتی به صنعتی ، از مشاور فنی بخش خصوصی جهت ارزیابی و طراحی امکانات صنعتی سازی براساس استانداردهای لازم ، استفاده کردیم.

رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی خاطرنشان کرد: پیمانکاری که مسئولیت اجرای این پروژه را به عهده گرفته است، از شرکت های معتبر با تجربه ۴۰ ساله در طبخ و توزیع غذا در دانشگاههای علوم پزشکی مستقر در تهران است که با قراردادی که با وی منعقد شده ، متنوع ترین فهرست غذایی با حدود ۳۰ نوع غذا و با بالاترین کیفیت ، طبخ و توزیع می شود.

خرم خورشید با اشاره به اقامت حدود ۸۰۰ دانشجوی این دانشگاه در پنج خوابگاه دختران و پسران ، اظهار داشت: هر روز علاوه بر تهیه صبحانه و ناهار برای حدود ۹۰۰ دانشجو ، کارمند و عضو هیات علمی دانشگاه ، بیش از ۶۰۰ پرس غذا برای وعده شام دانشجویان ساکن در خوابگاهها نیز در همین آشپزخانه تهیه می شود.

وی افزود: علاوه بر کارشناسان اداره تغذیه دانشگاه که بر روند ورود مواد غذایی تا طبخ و توزیع آن نظارت دارند ، یک نفر کارشناس ارشد بهداشت محیط نیز هر روز در دانشگاه مستقر است تا بر کمیت و کیفیت مواد غذایی که وارد انبار می شود ، چگونگی تهیه و طبخ آن تا چگونگی توزیع غذا نظارت کامل داشته باشد.

رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی یادآور شد: ضمن آنکه کنترل و نظارت بر سلامتی جسمی و روانی کارکنان شاغل در آشپزخانه و سلف دانشگاه که دارای کارت بهداشت و مجوزهای لازم هستند برعهده کارشناسان است.