برگزاری دوره آموزشی قالیبافی پیشرفته در نهاوند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان، لیلا شهبازی گفت: کارگاه آموزشی تخصصی قالیبافی پیشرفته برای بانوان شهرستان نهاوند برگزار می شود.

سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران شهرستان نهاوند اظهار داشت: بانوان شرکت کننده در این کارگاه آموزشی مهارت هایی نظیر آموزش گره های هنری، بافت قالی های تزئینی، بافت قالی با اشکال مختلف و دوریزه، بافت قالی های دو رو و تابلو بافی را فرا می گیرند.

وی گفت: کارآموزان بر اساس استاندارد حرفه قالیبافی پیشرفته را به مدت ۳۰۰ ساعت فرا می گیرند که با یادگیری این آموزش ها علاوه بر کاهش هزینه های غیر ضروری، به اقتصاد خانواده نیز کمک می کنند.

وی افزود: این شغل با مشاغلی از قبیل فروشنده مواد اولیه و ابزار قالی بافی، طراح قالی، چله کش، چله دوان و نصاب چله و رنگ رز الیاف قالی در ارتباط است.