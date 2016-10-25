تهدید کردن امنیت روانی مردم بی انصافی است

به گزارش خبرنگار مهر، عصمت محمودی صبح سه شنبه در جلسه صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی بیرجند اظهار کرد: فلسفه وجودی مدیران در ادارات، توفیق خدمت به مردم است.

وی با بیان اینکه مکارم اخلاق از رسالت پیامبران و از توصیه های دینی است، افزود: رضایت، اعتماد و مشارکت سه عنصر اصلی سرمایه های اجتماعی است.

محمودی با بیان این مطلب که رعایت حقوق از سوی مدیران شرط تکریم ارباب رجوع است، گفت: کسی که به عنوان نماینده و مدیر به مردم خدمت می کند، نباید اصول اخلاقی دینی را پشت پا بگذارد.

وی ادامه داد: همچنین رعایت حجاب و عفاف در خراسان جنوبی بسیار مهم بوده که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

محمودی با تاکید بر اینکه مراکزی که بیشترین حضور مردم را دارد باید بیشتر مورد توجه باشند، اظهار کرد: بازرسی ها نباید غرض بر مچ گیری باشد.

وی با اشاره به آسیب های اجتماعی در جامعه، بیان کرد: مدیران در مصاحبه ها و گزارش ها باید امنیت روانی جامعه را رعایت کنند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان جنوبی ادامه داد: نباید مدیران اجرایی بنا بر سلیقه گری، اسباب ناامنی روحی مردم را فراهم کنند.

وی با بیان اینکه باید از بزرگ نمایی آسیب ها و سیاه نمایی مشکلاتی که هست، بپرهیزیم، بیان کرد: همچنین باید در ارائه آمار حوادث و آسیب ها از نرخ کاهش استفاده کنیم.

دیدار عمومی مدیران با مردم فراهم شود

محمودی با اشاره به پتانسیل های خراسان جنوبی، بیان کرد: باید ظرفیت های استان را برای مردم بازگو کنیم.

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی دارای نیروی انسانی غنی و شهروندان ممتاز است، اظهار کرد: کارگزاران نباید شرایط را بر مردم تنگ کنند که رفتن را به ماندن ترجیح دهند.

محمودی با تاکید بر اینکه دیدارهای عمومی با مردم باید فراهم شود، افزود: مدیران اجرایی باید پای درد دل مردم بنشینند.

مدیرکل دفتر اموراجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین باید مدیران از تنگ نظری ها پرهیز کرده و در راستای رعایت حقوق شهروندان تلاش کنند.