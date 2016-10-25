جاعل عنوان نظامی در قزوین دستگیر شد

سرهنگ محمد قاسم طرهانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به دستگیری یک جاعل عنوان و غاصب عناوین در شهرستان قزوین اظهار داشت: ماموران کلانتری ۱۷ غیاث آباد در حین گشت زنی در حوزه استحفاظی به یک دستگاه موتور سیکلت مشکوک و فرمان ایست صادر که راکب بدون توجه به ایست پلیس از محل متواری می شود.

وی ادامه داد: ماموران پس از تعقیب و گریز و مراقبت های لازم موتور سیکلت را متوقف و راکب آن را که ملبس به پیراهن ناجا و تجهیزات نظامی بود دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قزوین افزود: پس از دستگیری متهم چند نفز ار نگهبانان ساختمان های نیمه کاره به واحد گشت مراجعه و از سرقت اموال خود توسط متهم در پوشش مامور نیروی انتظامی شکایت که در بازجوئی از متهم یک عدد ساعت مچی مال باخته کشف شد.

سرهنگ طرهانی اضافه کرد: متهم پس از دستگیری و تشکیل پرونده جهت ادامه بازجوئی در اختیار پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی خاطر نشان کرد: شهروندانی که به این شیوه و روش مورد اخاذی قرار گرفته اند جهت شناسایی متهم به پلیس آگاهی استان مراجعه کنند.

برق گرفتگی، به زندگی مردی ۳۳ ساله پایان داد

فرمانده انتظامی شهرستان قزوین از جان باختن مردی ۳۳ ساله بر اثر برق گرفتگی خبر داد.

سرهنگ طرهانی گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر برق گرفتگی در روستای دودهه، بلافاصله ماموران انتظامی بخش کوهین این فرماندهی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی‌های انجام شده از محل حادثه مشخص شد مردی به هویت س. ع به پشت بام رستوران رفته که دچار برق گرفتگی شده و فوت می کند.

سرهنگ طرهانی تصریح کرد: این مرد براثر شدت جراحات در محل فوت و با تشکیل پرونده به پزشکی قانونی انتقال و تحقیقات در این رابطه ادامه دارد.

فرمانده انتظامی شهرستان قزوین ضمن توصیه و هشدار به همشهریان از آنها خواست؛ قبل از شروع کار به خصوص در محل های که سیم و کابل برق است نکات ایمنی را مدنظر قرار دهند.