به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، دولت آمریکا امکان انتقال سلاح های سنگین به نیروهای به اصطلاح میانه رو مخالف در سوریه را مورد بررسی قرار داده است.

در همین رابطه واشنگتن طرح ارسال سریع تعداد قابل توجهی سلاح گرم تایید شده توسط آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) را مورد بررسی قرار داده است.

به گزارش این روزنامه، سخن از سلاح هایی در میان است که بتوانند به این نیروها در جهت دفاع و مقابله با نیروهای هوایی و توپخانه های روسی کمک کنند.

بنا بر اطلاعات روزنامه واشنگتن پست، این طرح در آخرین جلسه دولتی «باراک اوباما» رئیس جمهور با تیم امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفت و این طرح مورد تایید قرار نگرفته، اما حذف این طرح نیز در حالت عدم اطمینان قرار دارد.

این تصمیم در کاخ سفید منعکس کننده تردید رو به رشد دولت آمریکا در خصوص گسترش برنامه های محرمانه سیا است که در چارچوب این برنامه ها در طی سه سال گذشته آماده سازی و تجهیز هزاران نظامی سوری صورت گرفته است.

برنامه فوق، عنصر اصلی استراتژی آمریکا در جهت فشار بر «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه در خصوص استعفای وی است اما دولت آمریکا به علت حضور نیروهای مسلح روسیه در خاک سوریه، در عملی نمودن این طرح تردید بسیار دارد.

واشنگتن پست در پایان می نویسد: اوباما خواستار به تعویق انداختن طرح آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) به رئیس جمهور آتی کاخ سفید است.