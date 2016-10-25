امر به معروف یک وظیفه همگانی و جمعی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود الله مرادی پیش از ظهر امروز سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان قروه با بیان اینکه فریضه امر به معروف یک مسئله فردی نیست بلکه یک وظیفه همگانی است لذا نیاز است که تمامی مردم را به این امر حیاتی وارد کرد.

به گفته وی یکی از وظایف امر به معروف و نهی از منکر ترویج خوبی ها و ریشه کنی بدی ها است لذا اگر همه مردم در مقابل منکرات احساس مسئولیت کنند قطعاً با کاهش مشکلات اجتماعی و فرهنگی روبرو خواهد شد.

الله مرادی با بیان اینکه استان کردستان به عنوان پایلوت طرح طلایه داران معروف در کشور انتخاب شده است، افزود: بیش از ۱۵هزار نفر در طرح طلایه داران استان ثبت نام کرده اند و بر همین مبنا شوراهای امربه معروف در سطح مدارس، اداره جات، محله های مختلف، اصناف، کارخانجات و هیئت های مذهبی شکل گرفته است.

وی امر به معروف را خارج از موضوع دستوری دانست و تصریح کرد: این مهم باید قلبی باشد به طوری که مردم پذیرای آن بوده و خود وارد کار شوند.

الله مرادی با اشاره به اهمیت جایگاه ستاد امر به معروف و نهی از منکر، بیان کرد: این مهم نیازمند تلاش و توجه ویژه است و خارج از تمامی مسائل سیاسی، جناحی و شخصی است.

در پایان این مراسم جعفر کاوه به عنوان دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان قروه معرفی و با تودیع سعید شعبانی از زحمات وی تجلیل شد.