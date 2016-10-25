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۴ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۳۸

غلامرضا فرجی در گفتگو با مهر:

قرارداد سه فیلم سینمایی ثبت شد/ حل مشکل «یتیم‌خانه ایران»

قرارداد سه فیلم سینمایی ثبت شد/ حل مشکل «یتیم‌خانه ایران»

غلامرضا فرجی بیان کرد که در جلسه امروز شورای صنفی نمایش قرارداد سه فیلم سینمایی به ثبت رسید.

غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جدیدترین تصمیمات این شورا در جلسه امروز ۴ آبان ماه شورای صنفی نمایش گفت: «یتیم خانه ایران» به کارگردانی ابوالقاسم طالبی در گروه آزادی و «متولد ۶۵» ساخته مجید توکلی از فردا ۵ آبان ماه در گروه آزاد اکران می شوند.

وی افزود: همچنین قرارداد «پری دریایی» ساخته امیرمسعود آقاباباییان بعد از فیلم «مبارک» ساخته محمدرضا نجفی امامی در گروه آزادی به ثبت رسید.

سخنگوی شورای صنفی نمایش در پایان بیان کرد: قرارداد فیلم سینمایی «آشوب» به کارگردانی کاظم راست گفتار بعد از «پری دریایی» در گروه آزادی و «چهار اصفهانی در بغداد» ساخته محمدرضا ممتاز بعد از فیلم «آس و پاس»  به کارگردانی آرش معیریان در گروه ماندانا ثبت شد.

کد مطلب 3805727
زهرا منصوری

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