غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جدیدترین تصمیمات این شورا در جلسه امروز ۴ آبان ماه شورای صنفی نمایش گفت: «یتیم خانه ایران» به کارگردانی ابوالقاسم طالبی در گروه آزادی و «متولد ۶۵» ساخته مجید توکلی از فردا ۵ آبان ماه در گروه آزاد اکران می شوند.

وی افزود: همچنین قرارداد «پری دریایی» ساخته امیرمسعود آقاباباییان بعد از فیلم «مبارک» ساخته محمدرضا نجفی امامی در گروه آزادی به ثبت رسید.

سخنگوی شورای صنفی نمایش در پایان بیان کرد: قرارداد فیلم سینمایی «آشوب» به کارگردانی کاظم راست گفتار بعد از «پری دریایی» در گروه آزادی و «چهار اصفهانی در بغداد» ساخته محمدرضا ممتاز بعد از فیلم «آس و پاس» به کارگردانی آرش معیریان در گروه ماندانا ثبت شد.