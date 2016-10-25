به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت میراث فرهنگی، مدیر پایگاه پژوهشی منطقه تاریخی – فرهنگی نیشابور با اعلام این خبر گفت: تاکنون نسبت به تهیه شناسنامه برای ۱۱ هزار سفال حاصل از کاوش‌های باستان‌شناسی این منطقه اقدام شده که از این تعداد شناسنامه ۵هزار اثر بصورت قطعی و دو هزار اثر دیگر در مرحله نهایی تکمیل است.

ابوالفضل مکرمی فر تعداد اشیاء در حال حاضر این پایگاه را حدود ۳۵ هزار قطعه اعلام کرد و افزود: این آثار شامل تکه سفال، شیشه، استخوان، گچبری، آجر و... که بیشترین تعداد شامل قطعات سفال است.

مدیر پایگاه پژوهشی منطقه تاریخی ـ فرهنگی نیشابور با اشاره به هفت فصل کاوش صورت گرفته در این منطقه که شش فصل آن به سرپرستی رجبعلی خانیکی و فصل هفتم به سرپرستی محمود بختیاری گفت: مستندسازی اشیاء حاصل از کاوش های باستان شناسی در از جمله فعالیتهای مستمری است که بدون وقفه از سال ۱۳۸۹ آغاز شده و در حال حاضر ادامه دارد.

مکرمی‌فر عناصر معماری مشتمل بر صحن، اصطبل، کارگاه عصاره‌کشی انگور، کارگاه شیشه‌گری، کارگاه آهنگری، مطبخ، انبار، تالار مرکزی، حمام، هم‌چنین انواع گچبری‌ها، ظروف سفالی، قطعات شیشه، قطعات فلزی و... را مهمترین دستاوردهای کاوش های باستان شناسی این سایت عنوان کرد.

وی همچنین انتشار مستند سازی های صورت گرفته را از جمله برنامه های این پایگاه برشمرد و گفت: در صورت تامین اعتبار این مستندات چاپ و در اختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت.