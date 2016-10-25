مدیرکل جدید تأمین اجتماعی خراسان شمالی منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، با انتصاب مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان شمالی، محمدعلی عباس زاده وحید جانشین سید احمد سیدی شد.

برپایه این خبر، مراسم تکریم و معارفه مدیرکل جدید تأمین اجتماعی خراسان شمالی، فردا چهارشنبه پنجم آبان ماه جاری با حضور تاج‌الدین معاون حقوقی و امور مجلس، امینی مدیرکل امور استان‌ها، نصیری معاون مدیرکل نظارت و ارزشیابی استان‌ها و موهبتی معاون امور استان‌های سازمان تأمین اجتماعی و مسئولان استانی انجام می‌شود.

گفتنی است، عباس زاده وحید دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی بوده و پیش‌ازاین ریاست شعبه تأمین اجتماعی بجنورد و شعبه شهید نظام دوست شیروان را بر عهده داشته است.