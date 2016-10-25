هادی العامری با هزاران رزمنده در نینوا/ آزاد سازی روستاهای جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، منابع امنیتی عراقی اعلام کردند: نیروهای شرکت کننده در عملیات آزاد سازی موصل صبح امروز موفق به آزاد سازی روستای خورسآباد در منطقه النوران در شمال شرق موصل از لوث داعش شدند.

این منابع بیان کردند: نیروها این روستاها از چند روز قبل به محاصره خود درآورده بودند و واحدهای خنثی سازی مواد منفجره در حال پاکسازی مین ها و مواد منفجره کار گذاشته شده از سوی داعش هستند.

منابع عراقی همچنین از ورود نیروهای شرکت کننده در عملیات آزاد سازی موصل به روستای باطنایا از توابع نایه القوش در شمال شرق شهر موصل خبر دادند و اعلام کردند: ورود به این روستای مسیحی نشین پس از محاصره چند روزه آن صورت گرفت و تیم های تخریب مواد منفجره در حال پاکسازی مواد منفجره کار گذاشته شده از سوی تکفیری ها هستند.

به گزارش منابع عراقی، نیروها در حال پیشروی در منطقه تلسقف هستند.

از سوی دیگر هادی العامری فرمانده سپاه بدر عراق در راس هزاران رزمنده به نینوا وارد شد تا در عملیات محورهای جنوبی و غربی مشارکت داشته باشد. این نیروها بر اساس برنامه های از پیش تعیین شده حرکت می کنند.