اعضای جدید هیات مدیره صندوق بازنشستگی کشوری معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، محمود اسلامیان مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در مراسم معارفه اعضای جدید هیأت مدیره صندوق، روند سوددهی شرکت هایی که صندوق بازنشستگی کشوری سهام دار آن است را مثبت ارزیابی کرد و گفت: پس از شکل گیری هلدینگ های تخصصی در صندوق، روند سوددهی شرکت ها مناسب و مثبت شده است.

اسلامیان با بیان اینکه اکنون صندوق پیگیر وضعیت تخلفاتی است که در گذشته اتفاق افتاده است، اظهار داشت: با جدیت به دنبال بازگرداندن حقوق از دست رفته صندوق و بازنشستگان هستیم.

اسلامیان با بیان اینکه عرصه اقتصادی، عرصه ریسک پذیری است، تصریح کرد: در اقتصاد، مدیر باید تصمیم را در یک لحظه اتخاذ کرده و عمل کند و به همین دلیل هم این عرصه با ریسک بالایی همراه است. امروز ۷۰ درصد اقتصاد در دست دولت است. باید در سطح صندوق تلاش شود تا کارهای توسعه ای به خصوص در حوزه هایی که مزیت دارد، اجرایی شود.

وی از اعضای هیات مدیره صندوق بازنشستگی کشوری خواست تا در حوزه های مختلف کاری به مدیران صندوق کمک کنند. امروز، کسورات و سوددهی شرکت ها تنها ۲۵ درصد از هزینه های صندوق را پوشش می دهد و ۷۵ درصد مربوط به دولت است که این بخش بزرگ نیز با انواع مشکلات قانونی و حقوقی مواجه است.

وی از جمشید تقی زاده عضو پیشین هیات مدیره صندوق و معاون جدید پارلمالی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل تلاش و همکاری های فراوان وی قدردانی کرد و افزود: خوشبختانه ایشان همچنان در خانواده وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی حضور دارند و به طور قطع پس از حضور در معاونت پارلمانی وزارتخانه، آرامش در این حوزه حاکم شده است.

نعمت الله ایزدی رئیس هیات مدیره صندوق بازنشستگی کشوری نیز ضمن قدردانی از تلاش ها و خدمات جمشید تقی زاده، اظهار داشت: ایشان یکی از پایه گذاران سیاست های کنونی در هیات مدیره صندوق بوده اند و برگزاری نشست های منظم، تدبیر در امور و همدلی و همکاری نزدیک با مدیرعامل مدیون تلاش ها و دقت نظر ایشان بوده است.

جمشید تقی زاده عضو سابق هیات مدیره صندوق نیز در این نشست، دکتر اسلامیان را زینت بخش تشکیلات صندوق بازنشستگی کشوری دانست و اظهار داشت: اسلامیان، زینت صندوق است، نه صندوق زینت مدیریت ایشان و این تعارف نیست. تا پیش از این، فردی در جایگاه وکیل صندوق و بازنشستگان مصائب و مشکلات را به خوبی اعلام نکرده بود.

تقی زاده همچنین همدلی و همکاری در مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری را ستود و اضافه کرد: تعالی سازمانی باعث می شود که در هر رده‌ای قرار گیریم، به صورت گروهی و با همدلی هم قدم برداشته و تصمیم گیری و فکر کنیم و رای فردی در این مجموعه جایی ندارد.

وی آرامش کنونی صندوق بازنشستگی کشوری را حاصل تدبیر مدیرعامل و همدلی و همکاری هیات مدیره صندوق عنوان کرد و گفت: به هر دلیل نباید آرامش از صندوق گرفته شود و در جهت حفظ این آرامش باید تلاش شود. همچنین باید به شخصیت و جایگاه فرهیختگانی که عضو صندوق هستند، توجه شود و حتی از فرهیختگان و نخبگان بازنشسته در برنامه های گوناگون استفاده شود.

کمال الدین پیرموذن، عضو جدید هیات مدیره صندوق بازنشستگی کشوری نیز در سخنانی با اشاره به اینکه دنیا اکنون در دوره شفافیت تاریخی قرار گرفته است، گفت: یکی از اقتضائات و برون داد دوران شفافیت تاریخی و عصر دیجیتال، شفاف سازی است. در این مقطع، شاهد تحولات مثبت و منفی در این حوزه در کشور بوده‌ایم.

وی یادآور شد: یکی دو اتفاق ناخوشایند در صندوق های مشابه افتاده و شفاف سازی و نظارت شبکه های اجتماعی در دنیای دیجیتال، حساسیت زیاد و گاهی بیش از حد در جامعه ایجاد کرده که نیاز است شفاف سازی لازم در همه عرصه ها صورت گیرد.

پیرموذن همدلی و وفاق حاکم بر هیات مدیره، مدیرعامل و مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری را ستودنی توصیف کرد و افزود: خوشبختانه صندوق بازنشستگی از سرنوشت برخی صندوق ها و دستگاه ها مصون مانده است. باید تلاش شود تا در یک فضای همدلی و صمیمی از هویت صندوق به خوبی دفاع شود.

وی شاخص های مدیریت دکتر اسلامیان را داشتن جرأت و تدبیر دانست و گفت: وی مدیری است که می تواند وضعیت را تبدیل به احسن کند. بنابراین هیات مدیره باید در کنار ایشان تلاش کند تا وضعیت گذشته تغییر کند.

علی زین‌العابدین، دیگر عضو جدید هیات مدیره صندوق بازنشستگی کشوری نیز در این نشست، گفت: مدیریت خوب می‌تواند از ضعیف‌ترین کشور، قوی‌ترین کشور را بسازد. بنابراین، برخورداری مدیرعامل‌از سیاست های حمایتی هیات مدیره، برای اجرای برنامه های قوی و مدیریت توانمند بسیار کارساز است.