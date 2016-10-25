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۴ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۰۸

رسول خادم به عیادت ابوالفضل آرمیده رفت

رسول خادم به عیادت ابوالفضل آرمیده رفت

رئیس فدراسیون کشتی صبح امروز با حضور در بیمارستان امام خمینی(ره) از آرمیده عیادت کرد و پیگیر روند درمانی وی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول خادم صبح امروز سه شنبه با حضور در بیمارستان امام خمینی(ره) از عضو تیم کشتی آزاد نوجوانان ایران که مدتی است به دلیل بیماری بستری است، عیادت کرد.

دکتر تورج ملک محمدی نیز که خادم را همراهی می کرد ضمن توضیح روند دقیق درمانی آرمیده به رئیس فدراسیون کشتی اعلام کرد تیم پزشکان مدتهاست با دقت و حساسیت خاصی برای درمان این آزادکار نوجوان وارد عمل شده اند.

رئیس فدراسیون کشتی پس از عیادت و دیدار با آرمیده و اعضای خانواده او با پزشکان معالج نیز به گفتگو پرداخت و بار دیگر از آنان خواست تا در روند بهبودی این ورزشکار نوجوان از هیچ تلاش و کوششی دریغ نشود.

خادم تاکید کرد از طرف خانواده بزرگ کشتی ایران تا زمان بازگشت این قهرمان نوجوان به تشک کشتی با تمام توان در کنار وی و خانواده او خواهد بود.

رئیس فدراسیون کشتی امروز علاوه بر عیادت از ابوالفضل آرمیده به دیدار فرزند بهزاد غلامپور دروازه‌بان اسبق تیم ملی فوتبال ایران که مدتی است در همین بیمارستان بستری است نیز رفت.

کد مطلب 3805815

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