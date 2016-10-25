اکثر تکالیف طرح تفصیلی محقق نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کمیسیون شهر سازی ومعماری شورای شهر تهران در جلسه علنی روز سه شنبه با اشاره به گزارش معاون شهرسازی شهردار تهران در خصوص عملکرد کمیسیون ماده ۵ اظهار داشت:من بعنوان فردی که در سال های اخیر در این کمیسیون حضور دارم شاهد روند مثبت کار کمیسیون ماده ۵ هستم چرا که اکنون شاهد تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها در فضای کارشناسی هستیم اما دغدغه ما بعنوان کمیسیون شهر سازی و عضو شورا به گذشته بر می گردد.

وی ادامه داد: مهم ترین انحراف در تحقق طرح تفصیلی شهر تهران بر می گردد به سه سال قبل از ابلاغ طرح تفصیلی که متاسفانه ابلاغ آن با تاخیر طولانی صورت پذیرفت و در سال ۱۳۸۸ که تعداد صدور پروانه ۱۲۲۷۵ عدد در سال بود،در سال ۸۹ به ۱۹۷۶۲ عدد و در سال ۹۰ به ۳۳۲۰۰ عدد و در سال ۹۱ به ۳۰۷۳۰ عدد در سال رسید و بتدریج پس از سال ۹۱ که طرح تفصیلی ابلاغ شد آمار صدور پروانه مجدد سیر نزولی پیدا کرد و در سال ۹۴ به ۱۰۰۶۹ عدد رسید و به این ترتیب اساسا تمامی مطالعات و تصمیم سازی ها توسط مشاورین معین مناطق ۲۲ گانه طرح تفصیلی بطور کلی عملا از بین رفت ،چرا که آن مشاورین و تدوین کنندگان طرح تفصیلی مبتنی بر میزان واحد های مسکونی و تجاری و اداری مناطق و سرانه های هفت گانه آن زمان، زیر پهنه های طرح تفصیلی مبنی بر اینکه به چه میزان طبقه و سطح اشغال ساخته شود را طراحی کرده بودند.

سالاری افزود: با این اعلام غیر رسمی به شهروندان از اینکه با ابلاغ طرح تفصیلی از تعداد طبقات کم خواهد شد ،میزان مراجعه مردم به شهرداری ها جهت اخذ پروانه سیر صعودی پیدا کرد و حدود ۳۰۰ در صد افزایش یافت واساسا به این ترتیب تمامی مفاد تفصیلی و پهنه بندی آن با ابهام جدی مواجه گردید.

وی با اشاره به تکالیف برنامه ۵ ساله و پیوست های طرح جامع و تفصیلی گفت: اکنون ۹۰ در صد طرح های موضعی و موضوعی طرح جامع و طرح تفصیلی وهمچنین بسیاری از تکالیف طرح تفصیلی باقی مانده است مانند تدوین ضوابط بلند مرتبه سازی که اواخر سال ۹۳ و ابتدای ۹۴ تمام شد و قرار بود ظرف مدت۶ ماه از زمان ابلاغ طرح تفصیلی انجام شود که نشد و بسیاری از ناهنجاری ها نیز نتیجه این تاخیر است یعنی اگر ما بررسی کنیم تصمیم گیری های کمیسیون ماده ۵ در سال های گذشته بیشتر موردی است در حالیکه اگر ضوابط بلند مرتبه سازی را در چند جلسه بررسی و تصویب می کردیم دیگر نیاز نبود پرونده ها بصورت موردی در کمیسیون ماده ۵ بررسی شود و مانند سایر پهنه های طرح تفصیلی در مناطق تصمیم گیری می شد و کار کمیسیون ماده ۵ کم می شد و با کاهش کار می توانست به تکالیفی که بسیاری از آن مانده است مانند TDR وساماندهی مشاغل نامتجانسو ... رسیدگی کند.لذا تقاضا دارم کار گروه یا سازو کاری را در معاونت شهرسازی ایجاد شود تا تکالیف بجامانده طرح تفصیلی و جامع نیز انجام شود و معاونت شهر سازی بیشتر استراتژی و الزامات خود را مبنی بر انجام تکالیف به جا مانده از طرح جامع و تفصیلی تدوین کند واگر این اتفاق نیفتد باید چند سال آینده طرح جامع و طرح تفصیلی را باز نگری کنیم.