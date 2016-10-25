لزوم آموزش و فرهنگ سازی در خصوص پدافند غیرعامل

به گزارش خبرنگار مهر، امیررضا یوسفیان ظهر سهشنبه در جلسه کارگروه پدافند غیرعامل شهرداری نهاوند بابیان اینکه مطابق قانون برنامه ششم توسعه، یکی از محورهای اساسی موضوع امنیت ملی، بحث پدافند غیرعامل است، گفت: صیانت از خویش و دفاع در برابر تهدیدات و تهاجمات، امری فطری است که عقل و شرع نیز انسان را به آن رهنمون میکند.
وی با بیان اینکه دفاع، گاهی با تکیهبر سلاح و ابزار شکل میگیرد و گاهی انسان با پیشبینی قبلی و یا واکنشی هوشمندانه خود را حفظ و از گزند تهدیدات مصون نگه میدارد ، عنوان کرد: فرهنگسازی و گسترش مقوله پدافند غیرعامل با استفاده از ابزارهای فرهنگی و بسترسازی فرهنگی یکی از نکات مهم در این زمینه است و باید تمهیدات لازم را در این زمینه به کاربرد تا سیاستهای کلی نظام در این زمینه محقق شود.
شهردار نهاوند افزود: باید در فضاهای شهری، اقدامات سیستم دفاع غیرعامل موردتوجه قرار گیرد تا افزایش توان و اقتدار نظام و کاهش آسیبپذیریهای کالبدی و انسانی از تجاوز احتمالی، تقویت شود.
وی پدافند غیرعامل را مجموعه اقدامات غیرمسلحانهای که موجب کاهش آسیبپذیری نیروی انسانی، ساختمانها و تأسیسات شهری و تجهیزات و شریانهای شهری و منطقهای در مقابل عملیات خصمانه و مخرب دشمن می شود، عنوان کرد.
وی گفت: در این راستا، بررسی پدافند غیرعامل و تحقق یکپارچگی، شناسایی عوامل مؤثر بر یکپارچگی و تفرق در مدیریت شهری و پدافند غیرعامل ضروری است .
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