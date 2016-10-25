به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایش فربد فرهنگ، آوا شریفی، میلاد رحیمی، میلاد شجره، جاوید قائم مقامی و متین گودرزی به عنوان بازیگر ایفای نقش می کنند. باران کوثری به عنوان طراح لباس در این نمایش حضور داشته و سحر فدائیان و سلما پورامین نیز به عنوان عکاس، در کنار دیگر عوامل با این اثر همکاری می کنند.

«اتاق فاستوس» چهارمین اثر علیرضا شیخان است. وی پیش از این آثاری چون «ادیپ»، «خلوت» و «آلبوم حشرات» را روی صحنه برده است که از این میان نمایش «آلبوم حشرات» که در تماشاخانه موج نو روی صحنه رفت مورد استقبال تماشاگران قرار گرفت.

«اتاق فاستوس» داستان آخرین شب «فاستوس» نویسنده ای است که روح خود را در ازای یک زندگی نبوغ آمیز ۲۴ ساله به شیطان فروخته است و حالا که مهلت قرارداد به سر رسیده منتظر سحرگاه است تا به دوزخ سقوط کند. او برای رهایی از این انتظار و لحظه‌ای خواب، نوکرش واگنر را وادار می کند تا برایش قصه ای را تعریف کند. واگنر برای او قصه فاستوس را تعریف می کند. به بهانه این قصه آنچه که بر فاستوس گذشته و می گذرد بر صحنه نمایش داده می شود.

«اتاق فاستوس» از ۹ آبان ماه ساعت ۲۰:۳۰ در تماشاخانه موج نو واقع در خیابان شریعتی، خیابان میرداماد، خیابان رودبارشرقی (شمالی)، پلاک ۵۷ به مدت ۱۵ شب روی صحنه می‌رود و علاقمندان می‌توانند بلیت سه روز نخست آن را با تخفیف ویژه تهیه کنند.