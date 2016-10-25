به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد هادی بهشتیپور ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی همدان با بیان اینکه عدهای، چراغ روشن و عدهای چراغ خاموش وارد کشور شده و درصدد آسیب رساندن به کشور هستند، گفت: جریانهایی در کشور وجود دارد که گستاخانه علیه اصل انقلاب اسلامی و معنویت آن موضع گرفتهاند.
حجت الاسلام بهشتیپور بااشاره به اینکه برخی از افرادی که قبلاً سابقه درخشانی داشتند و در راه انقلاب شکنجه شده بودند امروز از موضع انقلابی خود رها شدهاند، گفت: انقلاب اسلامی ایران نیز به مانند سایر انقلاب ها دارای ریزشهایی بوده است.
جانشین سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی با تاکید بر اینکه طلحه و زبیر از یاران امام علی(ع) بودند اما بعدها به مخالفت با امام علی(ع) پرداختند، گفت: در جریان انقلاب اسلامی نیز شاهد ریزشهایی مانند ریزش طلحه و زبیر در جریان اسلام بودیم.
حجت الاسلام بهشتیپور در ادامه با تاکید براینکه خداوند برای دورکردن جامعه از انحراف، قرآن و دین را به عنوان برنامه زندگی نازل کرده است، گفت: با پیروی از امام و مقتدا، در تمام جبههها پیروز میدان خواهیم بود.
نباید اجازه روشن کردن آتش فتنه به افراد بدخواه داده شود
جانشین سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی در ادامه بابیان اینکه انقلابهای بسیاری پیروز شده اما پس از مدتی منحرف شدهاند، عنوان کرد: انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام(ره) و رهبر معظم انقلاب توطئههای بسیاری را عقب زده است.
حجت الاسلام بهشتیپور با اشاره به اینکه دشمن در فتنه ۸۸ دانشگاه و دانشجویان را مورد سوء استفاده قرار داد، به طوری که تحلیلگران، کنترل فتنه ۸۸ را از کنترل ۸ سال دفاع مقدس سختتر عنوان کردند، گفت: این موفقیت با درایت رهبر معظم انقلاب محقق شد.
وی با تاکید بر اینکه راه امام(ره) با استواری هر چه بیشتر ادامه خواهد داشت، گفت: باید مراقب افرادی بود که در بدنه قدرت نفوذ کرده و با اصل انقلاب مشکل دارند.
جانشین سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی با بیان اینکه جریانهای بازمانده از فتنه ۸۸ تمام تلاش خود را به کار میگیرند تا در انتخابات سال آینده آشوب ایجاد کنند، عنوان کرد: مسئولان باید از ورود چهرههای تنشزا به استان خود جلوگیری کنند.
حجت الاسلام بهشتیپور با تاکید بر اینکه نباید امنیت خدشهدار شود، گفت: باید از ابتدا از ورود افراد تنشآفرین و دارای سوء سابقه به استان جلوگیری کرد تا امنیت در جامعه برقرار باشد.
وی با بیان اینکه نباید اجازه روشن کردن آتش فتنه به افراد بدخواه داده شود، گفت: وظیفه نیروی انتظامی ایجاد امنیت برای مردم است و در خط ولایت امنیت را در جامعه ایجاد کرده و از این پس نیز ایجاد خواهد کرد.
جانشین سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی تاکید کرد: روحیه طلبگی برای ادامه راه پیروزی لازم است.
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