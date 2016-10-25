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۴ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۲۲

چهل و چهارمین بازارچه پاییزی آسایشگاه خیریه کهریزک برگزار می شود

چهل و چهارمین بازارچه پاییزی آسایشگاه خیریه کهریزک برگزار می شود

چهل و چهارمین بازارچه پاییزه گروه بانوان نیکوکار موسسه خیریه کهریزک از جمعه هفتم آبان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، چهل و چهارمین بازارچه پاییزه گروه بانوان نیکوکار موسسه خیریه کهریزک، با هدف جذب کمک های مردمی بیشتر، به نفع معلولان و سالمندان آسایشگاه خیریه کهریزک و همچنین ترغیب و تشویق  بانوان و با حضور جمعی از بانوان نیکوکار از روز جمعه هفتم تا پنجشنبه ۱۳ آبان  ماه سال جاری برگزار خواهد شد.  

این بازارچه که هر روز از ساعت ۹ صبح الی ۱۷ در ۲۰ غرفه توسط بانوان نیکوکار آسایشگاه خیریه کهریزک اداره می شود سعی دارد با به تصویر کشیدن آشپزی، تهیه شیرینی های خانگی، لوازم منزل، پوشاک، پارچه و فروش کاردست معلولان و سالمندان نقش کوچکی در همدلی با معلولان و سالمندان را ایفا کند.

گفتنی است حضور آقایان در این جشنواره بلامانع است.

این بازارچه در تجریش– خ ولیعصر(عج) -  باغ فردوس– کوچه طوس– کوچه ستاره– پلاک۳ دفتر گروه بانوان نیکوکار برگزار خواهد شد.
 

کد مطلب 3805844
مهناز قربانی مقانکی

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