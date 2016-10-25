به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «مولود چاوش اوغلو» گفت: ترکیه اقدامات موثرتری را علیه حزب کارگران کردستان در شمال عراق به اجرا می گذارد.

به گفته وزیر خارجه ترکیه، این اقدامات شامل انجام عملیات نظامی زمینی در خاک عراق می شود.

چاوش اوغلو که با شبکه خبری «کانال ۲۴» ترکیه گفتگو می کرد در ادامه افزود: این قابل قبول نیست که پ ک ک که برای سه دهه علیه ترکیه مبارزه کرده دارای پایگاه هایی در عراق باشد.

وزیر خارجه ترکیه در حالی از امکان عملیات زمینی ارتش این کشور در خاک عراق سخن می گوید که در یک هفته گذشته تنش های زیادی میان آنکارا و بغداد بر سر اصرار ترکیه برای حضور نظامی در عملیات آزاد سازی موصل به وجود آمده است.