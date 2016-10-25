به گزارش خبرگزاری مهر، مهر، روح الله بابایی با اشاره به اینکه اکثریت اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با لایحه تشکیل سازمان نظام تخصصی ورزش کشور مخالف هستند، گفت: این لایحه دارای ابهامات متعددی است که باید شفاف سازی و برطرف شود.

نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تشکیل سازمان نظام تخصصی موجب نادیده گرفتن حق بخشی از جامعه از عرصه ورزش می‌شود و صیانت از حقوق شهروندان بهره‌مند از خدمات حرفه‌ای و محصولات ورزشی محقق نخواهد شد، اظهار کرد: در این میان نمایندگان مخالف کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد هستند که چنین سازمانی باعث درآمدزایی برای عده ای خاص خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، کارشناسان سازمان امور استخدامی و اداری کشور، وزارت ورزش و جوانان و سازمان برنامه و بودجه با حضور در جلسات کمیسیون متبوع اظهارات خود در خصوص تشکیل سازمان نظام تخصصی ورزش کشور را مطرح کردند ولی قانع کننده نبود، ادامه داد: وزارت ورزش و جوانان باید وظایف خودش را مشخص کرده وبعد چنین لایحه‌ای را ارائه کند زیرا تشکیل چنین سازمانی در آینده موجب اختلال در روند کاری این وزارتخانه خواهد شد و موازی کاری پیش خواهد آمد.

بابایی با اشاره به اینکه کمیسیون اجتماعی مجلس با قاطعیت لایحه تشکیل سازمان نظام تخصصی ورزش کشور را رد کرده است، تصریح کرد: چنین سازمانی نمی‌تواند به اهداف درنظر گرفته شده در لایحه دست یابد.

عضو هیأت رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به خانه ملت خاطرنشان کرد: وزارت ورزش و جوانان باید برنامه ریزی دقیق‌تری برای عرصه ورزش و توسعه زیرساخت‌های این حوزه در دستور کار داشته باشد.