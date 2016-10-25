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۴ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۰۱

معاون حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی:

کلان شهرهای کشور را الگوی توسعه قرار ندهید

کلان شهرهای کشور را الگوی توسعه قرار ندهید

زنجان-معاون حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی گفت: کلان شهرهای کشور را الگوی توسعه قرار ندهید.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد تقی زاده بهجتی ظهر سه شنبه در همایش "شهرسازی ریل پایه" با حضور مسئولان کشوری و استانی در دانشگاه زنجان، اظهار داشت: امروز کلان شهرهای کشور با مشکلات زیاد مواجه هستند و سایر شهرها نباید بدون مطالعه الگوی توسعه آن ها را پیاده کنند.

وی با بیان اینکه کلان شهرهای کشور دارای بیماری های زیادی در ساختار شهری خود هستند، افزود: برای تدوین الگوهای توسعه شهر باید از تجارب مفید استفاده کرد و از الگوهای به روز و مناسب برای رشد شهر بهره برد.

معاون حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی حل بسیاری از مشکلات شهرهای کشور را در گرو تعامل و همکاری دستگاه های مرتبط دانست و تاکید کرد: ادغام تفکر درستی برای حل مشکلات بین دستگاه ها نیست و باید فرهنگ تعامل و همکاری برای توسعه شهر را در دستور کار قرار داد.

تقی زاده بهجتی لایحه مطرح شده دولت در خصوص یکپارچه کردن مدیریت شهری را لایحه مناسبی عنوان کرد و اظهار داشت: این لایحه سیاست ادغام و یکپارچه کردن و رفتن مدیران زیر نظر مدیریت شهری را در پیش گرفته که لایحه کارشناسی شده نیست و مشکلی را حل نمی کند.

وی با بیان اینکه باید سیاست ها را به سمت تعامل و همکاری ببریم، افزود: در معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی به دنبال شناسایی سیاست های متناقض و هماهنگی بیشتر بین بخش ها مورد تاکید قرار دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی به ارائه موضوع شهرسازی خودرو محور یا ریل محور با محوریت کلانشهر تهران پرداخت و تاکید کرد: باید از تجربیات کشورهای توسعه یافته در خطوط ریلی بهره گرفت. استفاده از تجربه به معنای کپی برداری نیست و باید تلقی درستی از آن داشت.

تقی زاده بهجتی توسعه شهری با پایه خطوط ریلی را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: متاسفانه تفکرات خودرو محور در بین شهرسازان و مدیران حمل و نقل شهری کشور وجود دارد. این تفکر نیازمند اصلاح است.

وی با بیان اینکه در توسعه حمل و نقل اولویت در کشور توسعه خطوط ریلی است، افزود: این خطوط دارای مزیت های زیادی برای جامعه است. باید از ظرفیت های آن بهره درستی برده شود.

کد مطلب 3805900

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