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۴ آبان ۱۳۹۵، ۱۶:۰۹

پلیس آلمان ۱۳ عملیات ضد تروریستی انجام داد

پلیس آلمان ۱۳ عملیات ضد تروریستی انجام داد

پلیس آلمان در گزارشی از ۱۳ عملیات نظامی در ۵ ایالت این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشپیگل، اداره پلیس ایالت تورینگن آلمان درباره ۱۳ عملیات نظامی برای مقابله با تهدیدات تروریستی اعلام کرد: پلیس آلمان در ۵ ایالت دست به برگزاری این عملیات نظامی زده است. 

براساس اعلام این اداره پلیس ایالت های هامبورگ، تورینگن، نورد راین وست فالن، بایرن و زاکسن شاهد برگزاری عملیات نظامی بوده اند. 

پلیس آلمان هدف از انجام این عملیات ها را مقابله با حملات و تهدیدهای احتمالی از سوی تروریست ها اعلام و خاطر نشان کرد: در این عملیات مظنونان به انجام حملات تروریستی مورد هدف قرار گرفته شده اند. 

این در حالی است که همزمان در شهرهای هامبورگ و دورتموند نیز عملیات هایی صورت گرفته است. 

تاکنون حدود ۱۰ مظنون دستگیر شده اند.

کد مطلب 3805912
شقایق لامع زاده

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