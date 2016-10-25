پلیس آلمان ۱۳ عملیات ضد تروریستی انجام داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشپیگل، اداره پلیس ایالت تورینگن آلمان درباره ۱۳ عملیات نظامی برای مقابله با تهدیدات تروریستی اعلام کرد: پلیس آلمان در ۵ ایالت دست به برگزاری این عملیات نظامی زده است.

براساس اعلام این اداره پلیس ایالت های هامبورگ، تورینگن، نورد راین وست فالن، بایرن و زاکسن شاهد برگزاری عملیات نظامی بوده اند.

پلیس آلمان هدف از انجام این عملیات ها را مقابله با حملات و تهدیدهای احتمالی از سوی تروریست ها اعلام و خاطر نشان کرد: در این عملیات مظنونان به انجام حملات تروریستی مورد هدف قرار گرفته شده اند.

این در حالی است که همزمان در شهرهای هامبورگ و دورتموند نیز عملیات هایی صورت گرفته است.

تاکنون حدود ۱۰ مظنون دستگیر شده اند.