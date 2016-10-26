به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل کانون پرورش فکری، علیرضا حاجیانزاده در این حکم که به پیشنهاد معاون تولید کانون صادر شده علاوهبر اعطای میزبانی به استان آذربایجان شرقی و شهر تبریز توضیح داده است: این رویداد مهم دربرگیرندهی اختتامیهی هجدهمین جشنواره کتاب کودک و نوجوان، همایش علمی و همچنین برنامه دیدار پدیدآوردندگان با مخاطبان در قالب کاروان کتاب کودک و نوجوان است.
این در حالی است که هفده دوره از برگزاری این رویداد ملی هیچگاه به خارج از شهر تهران منتقل نشده بود و تبریز نخستین شهری است که پس از پایتخت، میزبانی این جشنواره را بر عهده میگیرد.
مدیرعامل کانون در این حکم همچنین به توانایی، تعهد و تجربهی یوسفزاده به عنوان مدیرکل کانون استان آذربایجان شرقی اشاره و تأکید کرده است: با توجه به اهمیت این رویداد، انتطار میرود از یک سو هماهنگی با معاون تولید و دبیران هر یک از برنامهها و از سوی دیگر هماهنگی با دستگاهها و نهادهای همراه و حامی مد نظر قرار گیرد.
حاجیانزاده در ادامه این حکم اظهار امیدواری کرده است تا این گردهمایی بتواند کودکان و نوجوانان استان را بیش از پیش به کتابخوانی تشویق کند و خاطرههایی ماندگار برایشان رقم بزند.
همایش ادبیات کودک و نوجوان آذر ۱۳۹۵ به میزبانی تبریز برگزار خواهد شد.
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