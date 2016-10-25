زمان رسیدن آمبولانس به مصدوم در فارس بین ۸تا ۱٠ دقیقه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عالی منش پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری گفت: مجموعه اقدامات غیر مسلحانه ای که موجب افزایش بازدارندگی ،کاهش آسیب پذیری ،تداوم فعالیتهای ضروری ،ارتقا پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات دشمن را پدافند غیر عامل می گویند.

وی افزود: پدافند غیر عامل بستر مناسبی برای توسعه توان ملی کشور و پایدارترین ،ارزانترین و صلح آمیز ترین روش دفاعی محسوب می شود.

رییس اورژانس فارس بیان کرد: شورای پدافند غیرعامل استان ۱۱ کارگروه تخصصی دارد که کارگروه بهداشت،سلامت و بیو لوژیک یکی از آنهاست که جز وظایف اصلی دانشگاه علوم پزشکی محسوب می شود.

رئیس فوریتهای پزشکی استان فارس تاکیدکرد: حوزه تهدیدات شامل انسان دام نباتات، غذا، دارو، آب آشامیدنی، محیط زیست و منابع طبیعی است.

وی تشریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع پدافند غیر عامل اقدامات مهمی در حوزه بهداشت و درمان در سال گذشته انجام شده که مهمترین آنها بررسی ایمنی بیمارستانها در سه بعد ایمنی سازه ای ، غیر سازه ای و عملکرد در مواجهه با عوامل طبیعی و حوادث انسان ساز بوده است.

عالی منش افزود: ارزیابی مخاطرات در تمامی بیمارستانهای تحت پوشش انجام شده و بازنگری و طراحی مجدد فرماندهی حوادث در دانشگاهها صورت گرفته است.

وی ادامه داد: تشکیل ٩ جلسه کارگروه بهداشت و درمان در طی سال گذشته که ٦۱ مصوبه داشت.

وی اضافه کرد: با توجه به بیماری کرنا ویروس که یکی از تهدیدات سال گذشته بود کلاسهای آموزشی متعددی برای پرسنل برای آشنایی با نحوه مراقبت و درمان این ویروس برگزار شد.

این مسئول با اشاره به وضعیت رسیدن آمبولانس بر سر صحنه حادثه در استان نیز بیان کرد: زمان استاندارد کشوری رسیدن آمبولانس بالای سر مصدوم در کلانشهرها زیر ۱۲ دقیقه و در جاده ها زیر ۱۵ دقیقه است که خوشبختانه در استان در شهرها بین ۸ تا ۱٠ دقیقه و در جاده ها حدود ۱۲ دقیقه است.

وی ادامه داد: در رابطه با بیش از ١٠موضوع بروشورهای آموزشی در رابطه با پدافند غیر عامل تهیه و توزیع شد.

وی افزود: با توجه به فراگیر شدن اسهال و استفراغ در شهرستانهای سپیدان ،بیضا و ارسنجان که سال گذشته اتفاق افتاد بررسی و پایش اقدامات درمانی انجام شد.

عالی منش ادامه داد: توزیع کیتهای حفاظت شخصی در بیمارستانها شامل ماسک لباس مخصوص و دستکش های مخصوص بین پرسنلی که با بیمار تماس دارند یکی دیگر از اقدامات انجام شده در سال قبل بوده است.

وی افزود: هماهنگی و برنامه ریزی برای مراسم اربعین سال گذشته که یک تیم ۱٦ نفره درمانی سه دستگاه آمبولانس و نه نفر تکنیسین اورژانس که به منطقه اعزام شدند و دو کمپ در مرز استان برای غربالگری بیماران در راه برگشت از مراسم اربعین مستقر شدند.

وی ادامه داد: روند ابتلا به بیماریهای تنفسی مخصوصا آنفلوآنزا در استان فارس، بوشهر، بندر عباس و کهگیلویه و بویر احمد مرتب پایش و بررسی می شد.

عالی منش اضافه کرد: امسال برای بزرگداشت هفته پدافند غیر عامل درراستای شناسایی خطرات زیستی و راههای مقابله تعدادی پوستر ،بنر وبروشور تهیه و توزیع شده است.

وی افزود: دوره آموزش مجازی پدافند غیر عامل برای گروههای هدف در حال برگزاری میباشد و یک مانور با سناریو فرضی مسمومیت غذایی در ۸ آبانماه برگزار می شود.

وی اضافه کرد: شرکت مدیران این کارگروه در گردهمایی متخصصان زیستی کشور که فردا در تهران برگزار می شود.

رئیس فوریتهای پزشکی استان فارس خبر داد: پیش بینی کارهایی که در ادامه امسال باید انجام شود نیز شامل بررسی میزان خطر پذیری سایر مراکز درمانی غیر از بیمارستانهایی که این کار انجام شده است، ارزیابی ظرفیتهای درمانی موجود جهت پاسخ به حوادث مختلف زیست محیطی،انجام مانورهای متنوع برای آمادگی در برابر تهدیدات، برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی و برگزاری مراسم اربعین حسینی که شامل تزریق واکسن آنفلوآنزا ، اعزام تیمهای امدادی با پرسنل متخصص به مناطق مرزی و بحث غذا سالم و تامین دارو ، تجهیزات پزشکی لازم و آمادگی مراکز درمانی برای پوشش دهی به این مراسم ، نحوه پیشگیری و درمان بیماریهای واگیر دار برای زائرین مراسم اربعین حسینی برنامه هایی بوده که در دست اقدام است.