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۴ آبان ۱۳۹۵، ۱۶:۴۹

رئیس آموزش و پرورش عشایری خراسان جنوبی:

۱۸ اثر دانش آموزان عشایر خراسان جنوبی به جشنواره کشوری راه یافت

۱۸ اثر دانش آموزان عشایر خراسان جنوبی به جشنواره کشوری راه یافت

بیرجند- رئیس آموزش و پرورش عشایری خراسان جنوبی گفت: آثار ۱۸ دانش آموز عشایری استان به جشنواره فعالیت‌های مکمل و فوق برنامه دانش آموزان عشایری کشور راه پیدا کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان جنوبی، علی اصغر بیجاری اظهار کرد: این دانش آموزان از بین ۷ هزار دانش آموز عشایر استان در مقطع ابتدایی در رشته های خطاطی، نقاشی، پژوهش و تحقیق و دست ساخته‌ها انتخاب شدند.

بیجاری افزود: این دانش آموزان، مرداد امسال در مرحله نهایی جشنواره فعالیت‌های مکمل و فوق برنامه دانش آموزان عشایری با عنوان «تلاشگران امروز، برگزیدگان فردا» در تهران با دانش آموزان دیگر استان‌ها رقابت می‌کنند.

هوشمندسازی ۴۰ کلاس درس عشایری در خراسان جنوبی

رئیس آموزش و پرورش عشایری خراسان جنوبی ادامه داد: این کلاس‌ها، از ابتدای مهر ماه، با مجهز شدن به ویدئوپرژکتور، لپ تاب وپرده نمایش در واقع نیمه هوشمند شدند که برای هرکلاس دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه شده است.

وی یاد آور شد: تاکنون ۱۲۰ کلاس درس عشایری در خراسان جنوبی هوشمند سازی شده است که این تعداد ۲۰ درصد تعداد مدارس عشایری استان است.

در خراسان جنوبی ۱۰ هزار دانش آموز در ۲۶۰ آموزشگاه عشایری تحصیل می‌کنند.

کد مطلب 3806009

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