نمایشگاه سیار موزه ملی علوم و فناوری ایران در نطنز برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس کوچه فاره، عصر سه شنبه، در جمع اصحاب رسانه از برپایی نمایشگاه سیار موزه ملی علوم و فناوری در شهر نطنز خبر داد و اظهار داشت: موزه علوم و فناوری زیر نظر وزارت علوم و تحقیقات در تهران فعالیت می کند و برای بهرمندی سایر هموطنان در بخش نمایشگاه سیار، در سایر شهرها دستاوردهای علمی و وسایل ساخته شده قدیم و جدید علوم مختلف را عرضه می کند.

وی اظهار داشت: با توجه به مفید بودن این نمایشگاه برای دانش آموزان و دانشجویان و عموم همشهریان، شهرداری و شورای اسلامی بر آن شدند تا نمایشگاه مذکور را از هشتم تا سیزدهم آبان ماه در نطنز برپا کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر نطنز افزود: با هماهنگی اداره آموزش و پرورش ،دانش آموزان از ساعت هشت و نیم صبح، تا ۱۳ و عموم مردم از ساعت ۱۴ لغایت ۱۷ می توانند از این نمایشگاه بازدید کنند.

کوچه فاره اضافه کرد: علاوه بر نمایشگاه، جنگ های علمی از دیگر برنامه های بسیار جذاب و آموزنده در برنامه ها کنجانده شده که همزمان با نمایشگاه در فرهنگسرای کوثر شهرداری نطنز اجرا می شود و کارشناسان، مفاهیم فیزیک، شیمی، رباتیک و علوم مختلف را در قالب آزمایش های ساده آموزش می دهند.

وی تاکید کرد: این نمایشگاه با هدف ارتقای دانش عمومی مردم، آشنایی با میراث علمی، فرهنگی و فناوری دانشمندان ایرانی و خدمات آنها به جامعه بشری، ارتقاء خودباوری و آگاهی بخشی به تمام رده های سنی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

رئیس شورای شهر نطنز، در پایان از همکاری و حمایت شهردار نطنز، فرماندار شهرستان و همچنین روسای ادارات آموزش و پرورش و ورزش و جوانان تشکر کرد و افزود: مراسم افتتاحیه نمایشگاه علوم و فناوری ساعت ۸:۳۰ صبح روز شنبه ۸ آبان ماه در فرهنگسرای کوثر شهرداری نطنز با حضور مسئولین شهرستانی برگزار می شود.