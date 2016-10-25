سه مدال نقره کشتی گیران دانشجوی ایران قطعی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی، امروز سه شنبه چهارم آبان ماه و در اولین روز از رقابتهای کشتی قهرمانی دانشجویان جهان در کروم ترکیه ، نمایندگان ایران در چهار وزن در بخش کشتی آزاد به روی تشک رفتند.

در این روز از بین چهار نماینده ایران سه نفر با برتری برابر رقبای خود به فینال مسابقات راه یافته و مدال نقره خود را قطعی کرده اند. فینال این مسابقات ساعاتی دیگر برگزار می شود. همچنین حیدری نماینده چهارم ایران در وزن 65 کیلوگرم برای کسب نشان برنز مسابقه می دهد.

در وزن 57 کیلوگرم یونس سرمستی به ترتیب نمایندگانی از کشورهای کاناد، روسیه و قزاقستان را برد و به فینال مسابقات رسید و مدال حود را قطعی کرد. سرمرستی برای کسب نشان طلا در فینال با نماینده میزبان، ترکیه روبرو می شود.

رضا افسری در وزن 74 کیلوگرم نیز در گروه خود با ورزشکارانی از کشورهای قزاقستان و ترکیه روبرو شد و با شکست هر سه نفر و راهیابی به فینال مدال نقره خود را مسجل کرد. رضا افسری در فینال این بازیها با نماینده مولداوی مسابقه خواهد داد.

امیر محمدی دیگر نماینده ایران در وزن 97 کیلوگرم ابتدا نماینده بلاروس را شکست داد. در دور دوم نماینده مولداوی را ضربه فنی کرد. محمدی با کسب این پیروزی به فینال مسابقات کشتی دانشجویان جهان راه یافت. کشتی گیر شایسته ایران که مدال نقره خود را مسجل کرده برای خوشرنگ تر شدن مدالش در فینال باید با کشتی گیر روسیه مسابقه دهد.

میثم حیدری کشتی گیر آزادکار وزن 65 کیلوگرم ایران در اولین مبارزه خود نماینده مجارستان را شکست داد اما در دیدار دوم به کشتی گیری از قزاقستان باخت تا برای کسب نشان برنز مسابقه خود را در جدول رقابتها ادامه دهد. حیدری نیز در دیدار رده بندی با کشتی گیری از مجارستان روبرو خواهد شد.

تا ساعاتی دیگر مراسم افتتاحیه این رقابتها در سالن محل برگزاری مسابقات در شهر کروم ترکیه برگزار شده و پس از آن شاهد برگزاری دیدارهای فینال و رده بندی این چهار وزن در کشتی آزاد خواهیم بود.

دوازدهمین دوره مسابقات کشتی قهرمانی دانشجویان جهان از چهارم تا نهم آبان ماه در کروم ترکیه پیگیری می شود.