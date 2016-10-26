۵ آبان ۱۳۹۵، ۸:۰۷

امام جمعه شهرستان قروه:

مهم ترین مانع اجرای اقتصاد مقاومتی مشکلات مالیاتی است

قروه- امام جمعه شهرستان قروه بحث مالیات را معضلی بر سر راه توسعه دانست و آن را مهم ترین مانع برای اجرای اقتصاد مقاومتی در منطقه اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن باباییان شامگاه سه شنبه در نشست بررسی مشکلات حوزه های عمرانی با حضور معاون عمرانی استاندار و مدیران دستگاه های اجرایی استان در شهرستان قروه، اظهار داشت: تمامی مشکلات موجود در قروه به خوبی دیده و لمس می شود لذا تسریع در روند بهبود این مشکلات خواسته مردم منطقه می باشد.

وی نبود غسالخانه در برخی از روستاهای شهرستان و وجود کنتورهای مشترک خانگی را از جمله موارد مورد اعتراض مردم اعلام کرد و افزود: انتظار می رود که مدیران و مسئولان با تلاش بیشتر زمینه را برای رفع مشکلات مردم فراهم کنند.

باباییان اصلی ترین و مهم ترین مانع توسعه و اجرای اقتصاد مقاومتی در شهرستان را بحث مالیات دانست و از اعتراض بیش از حد مردم در این زمینه خبر داد و افزود: این معضل که در قروه بیداد می کند ظلمی است که بر مردم می رود که اگر مرتفع نشود نه تنها رضایت نسبی مردم فراهم نخواهد شد بلکه عاملی برای فرار سرمایه گذار و نرسیدن به توسعه است.

وی خواستار تعامل و همکاری بهتر در راستای خدمت رسانی به مردم شد و افزود: ادارات و سازمان های دولتی باید در هر جایگاهی که هستند از تمامی ظرفیت ها در راستای خدمت رسانی به مردم استفاده کنند.

کد مطلب 3806090

