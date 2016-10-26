رسیدن به توسعه پایدار نیازمند جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی است

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز کولانی شامگاه سه شنبه در نشست بررسی مشکلات حوزه های عمرانی شهرستان قروه با حضور معاون عمرانی استاندار و مدیران دستگاه های اجرایی استان اظهار داشت: قروه یکی از شهرستان های با ظرفیت و دارای پتانسیل و یکی از مناطق مهم غرب کشور است که از لحاظ موقعیت جغرافیایی، منابع کشاورزی، صنعت، معدن و آب در استان دارای یک موقعیت استراتژیک به عنوان ورودی کردستان است لذا حل مشکلات موجود در منطقه نه تنها در شهرستان که برای استان هم تأثیرگذار است.

وی مشکلات حوزه های عمرانی در بخش های مختلف را شامل راهسازی و تسریع در روند اجرای پروژه ها و بهسازی راه های ارتباطی روستایی و شهری، رفع آلودگی آب شرب بخش دلبران و اجرای فاضلاب ناحیه منفصل شهری قلعه و تسریع در انتقال آب سدهای ژاوه و آزاد به دشت های قروه و تخصیص آب در بخش صنعت، رعایت اعتدال و کنترل در کنتورهای مشترک خانگی، بهبود سیستم آنتن دهی تلفن همراه، بهبود وضعیت مسکن روستایی و گازکشی به روستاها و ... دانست.

پرویز کولانی مشکلات دیگر را به بخش کشاورزی که اقتصاد قروه را در دست دارد رساند و از معضل چاه های غیرمجاز در این حوزه ابراز نگرانی کرد و با اشاره به مدیریت آب توجه به برقی کردن چاه ها را در این امر ضروری خواند و به تداخل اراضی ملی و کشاورزی در اجرای پروژه های عمرانی اشاره کرد.

وی با اشاره به اینکه به دنبال طرح خارج از ظرفیت و پتانسیل شهرستان نیستیم خواهان فعال نمودن داشته های موجود در منطقه شد و از اعتراض مردم در زمینه مالیات خبر داد و تأکید کرد: گرچه مالیات امری قانونی است اما نارضایتی مردم از نبود یک وحدت رویه در سطح استان است که این مسئله تهدیدی برای سرمایه گذاری در منطقه می باشد.

به گفته کولانی اجرای قانون باید به صورت یکسان در سراسر استان با وحدت باشد و از بی انگیزگی برای رسیدن به توسعه خودداری شود.

وی با انتقاد از بی توجهی به اقتصاد روستایی و مغفول ماندن آن در برنامه ریزی ها، تصریح کرد: در بحث کارهای عمرانی روستایی خوب کار شده اما اقتصاد روستایی که بحث ماندگاری در روستاها است چندان مورد توجه قرار نگرفته است.

فرماندار قروه در ادامه به برقراری راه ارتباطی از روستای باباگرگر به غار علیصدر همدان اشاره کرد و افزود: یکی از مؤلفه های تحقق اقتصاد مقاومتی توجه به پتانسیل های منطقه است و گردشگری به عنوان یکی از این مؤلفه ها در این زمینه نقش بسزایی دارد لذا تسریع در روند اجرای این پروژه می تواند توسعه شهرستان را بالا ببرد.

کولانی در بخش دیگری از سخنان خود گریزی به عمران شهری داشت و یکی از مشکلات موجود در این حوزه را بدهکاری شهرداری ها در بخش های عمرانی و جاری دانست که به گفته وی این معضل بر عملکرد شهرداری تأثیرات بدی خواهد گذاشت لذا باید به دنبال رساندن شهرداری ها به عنوان منابع درآمدزا بود.

وی همچنین به نبود دستگاه های برف روب و نبود کشتارگاه اشاره کرد و خواستار رسیدگی به این موارد شد.