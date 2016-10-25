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۴ آبان ۱۳۹۵، ۱۹:۴۵

اشتون کارتر مدعی شد

هدف ما نابودی داعش در عراق و سوریه است

هدف ما نابودی داعش در عراق و سوریه است

وزرای دفاع آمریکا و فرانسه در دیداری دوجانبه ادعا کردند که پس از آزادسازی موصل عراق، استان الرقه سوریه هدف بعدی ائتلاف موسوم به ضد داعش است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزرای دفاع آمریکا و فرانسه در دیداری دوجانبه در پاریس در خصوص وضعیت سوریه و عراق رایزنی کردند.

بر اساس این گزارش «اشتون کارتر» وزیر دفاع عراق در سخنانی گفت: ما به تسریع تلاش های خود در ائتلاف بین المللی در مبارزه با داعش ادامه خواهیم داد. از روند نبرد موصل نیز راضی هستیم.

وی در ادامه عنوان کرد: هدف ما نابودی مراکز داعش در سوریه و عراق است. پس از آزادسازی موصل از کنترل داعش، هدف بعدی ائتلاف، الرقه سوریه است و در این اقدام روسیه حضوری ندارد. ما باید برای هر احتمالی پس از شکست داعش در سوریه و عراق آماده باشیم.

اظهارات کارتر در حالی مطرح می شود که پیش از این سرگئی رودسکوی مقام بلندپایه نظامی روسیه تاکید کرد که طی ۳ روز گذشته، بر اثر حملات هوایی ائتلاف آمریکا به موصل و مناطق مجاور آن، بیش از ۶۰ نفر جان خود را از دست داده و بیش از ۲۰۰ تَن دیگر نیز زخمی شدند.

از سوی دیگر «ژان ایو لودریان» وزیر دفاع فرانسه نیز بیان داشت: واشنگتن در عراق تنها نیست و نظامیان فرانسه در پایگاه القیاره در نبرد موصل شرکت دارند. داعش در موقعیت دفاعی قرار گرفته است اما تهدیدات آن در حال افزایش است.

وی در ادامه تصریح کرد: بازپس گیری موصل خسارت بزرگی برای داعش محسوب می شود و عملیات موصل سخت است. همچنین الرقه سوریه نیز هدفی راهبردی برای ما است.

کارتر همچنین عنوان کرد: بازگشت عناصر خارجی داعش به کشورهایشان تهدیدی برای ما محسوب می شود

کد مطلب 3806166

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