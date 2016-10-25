هدف ما نابودی داعش در عراق و سوریه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزرای دفاع آمریکا و فرانسه در دیداری دوجانبه در پاریس در خصوص وضعیت سوریه و عراق رایزنی کردند.

بر اساس این گزارش «اشتون کارتر» وزیر دفاع عراق در سخنانی گفت: ما به تسریع تلاش های خود در ائتلاف بین المللی در مبارزه با داعش ادامه خواهیم داد. از روند نبرد موصل نیز راضی هستیم.

وی در ادامه عنوان کرد: هدف ما نابودی مراکز داعش در سوریه و عراق است. پس از آزادسازی موصل از کنترل داعش، هدف بعدی ائتلاف، الرقه سوریه است و در این اقدام روسیه حضوری ندارد. ما باید برای هر احتمالی پس از شکست داعش در سوریه و عراق آماده باشیم.

اظهارات کارتر در حالی مطرح می شود که پیش از این سرگئی رودسکوی مقام بلندپایه نظامی روسیه تاکید کرد که طی ۳ روز گذشته، بر اثر حملات هوایی ائتلاف آمریکا به موصل و مناطق مجاور آن، بیش از ۶۰ نفر جان خود را از دست داده و بیش از ۲۰۰ تَن دیگر نیز زخمی شدند.

از سوی دیگر « ژان ایو لودریان» وزیر دفاع فرانسه نیز بیان داشت: واشنگتن در عراق تنها نیست و نظامیان فرانسه در پایگاه القیاره در نبرد موصل شرکت دارند. داعش در موقعیت دفاعی قرار گرفته است اما تهدیدات آن در حال افزایش است.

وی در ادامه تصریح کرد: بازپس گیری موصل خسارت بزرگی برای داعش محسوب می شود و عملیات موصل سخت است. همچنین الرقه سوریه نیز هدفی راهبردی برای ما است.

کارتر همچنین عنوان کرد: بازگشت عناصر خارجی داعش به کشورهایشان تهدیدی برای ما محسوب می شود