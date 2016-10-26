تیم فوتبال صبای قم از سد مس رفسنجان گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال صبای قم و مس رفسنجان در چارچوب لیگ دسته اول فوتبال جوانان در قم به دیدار هم رفتند که این بازی با برتری صبا همراه بود.

در این مسابقه که غروب سه‌شنبه در ورزشگاه شهید حیدریان قم برگزار شد تیم فوتبال صبای قم موفق شد با ارائه یک بازی برتر با نتیجه پر گل ۴ بر صفر حریف نارنجی پوش خود را شکست دهد.

در این مسابقه صبا در هر دو نیمه تیم برتر میدان بود و علاوه بر به ثمر رساندن چهار گل، بارها و بارها دروازه حریف را تهدید کرد و تیرک دروازه نیز مانع به ثمر رسیدن گل‌های بیشتر برای صبای قم در این مسابقه خانگی شد.

میزبان مسابقه در نیمه نخست با گل حسین توکلی از حریف خود پیش افتاد و در نیمه دوم نیز ۲ بار دیگر توسط این بازیکن به گل رسید تا توکلی هت تریک خود را کامل کند و صبا در یک قدمی بردی پر گل قرار بگیرد.

محمد رضا نصیری چهارمین و آخرین گل صبا در این بازی را به ثمر رساند ضمن اینکه مهدی مرادی دروازه‌بان دوم صبا که به عنوان بازیکن جانشین به میدان آمده بود در اواخر وقت مسابقه پنالتی مس را مهار کرد.

صبا در حالی در این مسابقه به بردی قاطع رسید که در بازی اول خود نیز ۲ بر صفر پدیده اصفهان را در زمین حریف شکست داده بود و حالا با ۶ امتیاز در صدر جدول رده بندی قرار دارد.